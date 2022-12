Adam Sandler e Brendan Fraser per la reunion di Airheads

Anno di reunion anche per il cast di Airheads. Adam Sandler e Brendan Fraser ricordano gli anni del film. Non tutti però si sono uniti alla festa.

Probabilmente se ci chiedessero chi è Brendan Fraser e Adam Sandler sicuramente la prima cosa che ci verrebbe in mente non sarebbe metterli nella stessa stanza. Eppure all’inizio Fraser, prima di recitare in La Mummia e George of the Jungle, è apparso al fianco di Adam Sandler nella commedia Airheads del 1994 che ha prestato al suo successo emergente all’epoca. Quando Fraser e Sandler si sono recentemente riuniti, quest’ultimo ha raccontato come sono arrivati ​​a lavorare insieme.

Nel cast con loro avrebbe dovuto esserci anche Steve Buscemi che nel film interpretava il personaggio di Rex.

Apparentemente Adam Sandler voleva davvero che Brendan Fraser dirigesse il film su tre membri della band (Sandler nel ruolo di Pip, Fraser come Chazz e Steve Buscemi, Rex) che decidono di tenere in ostaggio una stazione radio finché non trasmettono il loro demo.

Ecco come Sandler ha ricordato come Fraser ha bloccato la sua parte in Airheads durante una conversazione con il suo ex co-protagonista.

Il racconto di Adam Sandler

Sandler, classe 1966, attore, sceneggiatore, produttore, musicista e per finire comico, prima di essere ricordato da tutti come la persona più premiata a Razzie award dopo Sylvester Stallone ma anche come la più contestata e la più amata al botteghino di tutta Hollywood, aveva partecipato ad un film con Steve Buscemi e Brendan Fraser, Airheads.

In una recente reunion del film a cui i due hanno partecipato, Adam Sandler ha ricordato una conversazione con il suo collega:” Eri solo un ragazzino. Ricordi quando Paulie ti ha scoperto, e io ti ho rubato a Paulie e ho detto “Vieni qui!” Ti ho visto in Encino Man e ho pensato, questo ragazzo non dovrebbe essere solo un uomo delle caverne, dovrebbe essere in un gruppo musicale. Michael Lehmann era molto contro di te. Era tipo ‘Non capisco, non vedo l’uomo delle caverne in questo film‘, e io ero tipo ‘Lui può fare altre cose‘. Alla fine sono andato a casa sua alle quattro del mattino, mi sono svegliato e lui mi ha detto ‘Chi sei?’ Ho detto: ‘Non importa, sappi solo che Adam Sandler non sarà negli Airheads a meno che non ci sia il vecchio Fraser. Quindi, ha cambiato tono.”

Sandler ha davvero insistito per far avere al suo collega il ruolo di protagonista mentre il regista non riusciva a vederlo giusto per la parte. Nonostante questo, come sappiamo Adam Sandler non accetta mai un ‘no’ come risposta.