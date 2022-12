Quella volta che spararono al dog sitter di Lady Gaga

L’anno scorso Ryan Fischer, dog sitter della nota cantante Lady Gaga, fu coinvolto in una sparatoria da degli uomini che volevano rapire i cani della star. Oggi l’assalitore è stato condannato a 21 anni di carcere.

Lady Gaga è una delle popstar più famose degli ultimi quindici anni e finisce spesso sui giornali. Questa volta, però, la sua fama non è dovuta a un gossip sulla sua vita sentimentale o a imminenti novità sulla sua carriera, ma a qualcosa di ben più grave. L’anno scorso il suo dog sitter Ryan Fischer ha rischiato la vita quando degli assalitori che volevano rapire i bull dog francesi della cantante lo hanno attaccato. Oggi sono stati catturati e assicurati alla giustizia.

L’anno scorso Ryan Fischer stava portando a spasso i tre cagnolini dell’artista, quando tre uomini lo hanno preso di mira. Si trattava di James Howard Jackson e due complici, che erano alla ricerca di bull dog francesi, una razza canina molto costosa. Un bull dog francese di razza e certificato, infatti, può arrivare a costare diverse migliaia di dollari.

Com’è risaputo, l’interprete di Pokerface ha tre cani di questo tipo, ai quali è molto affezionata. Per la loro cura aveva assunto Ryan Fischer, che ovviamente non immaginava che un lavoro così innocente avrebbe potuto fargli rischiare la vita.

Lady Gaga, arrestato l’uomo che sparò al suo dog sitter

Il 24 febbraio 2021 Ryan Fischer stava portando a spasso i tre cani di Lady Gaga, quando tre uomini lo hanno aggredito al fine di rubare gli animali e rivenderli. La situazione è degenerata al punto che James Howard Jackson, leader del gruppo, a un certo punto ha tirato fuori una pistola e ha fatto fuoco, colpendo il dog sitter. In seguito, i tre sono fuggiti con due dei cani della cantante.

Per fortuna, le telecamere hanno registrato tutto e Ryan Fischer è stato soccorso. Oggi sta bene, ma sicuramente non dimenticherà mai un’esperienza tanto traumatica. La polizia ha arrestato i tre uomini e ha condannato James Howard Jackson per tentato omicidio, con un verdetto di ventun anni di carcere.

I tre uomini hanno sempre sostenuto di non sapere che i cuccioli appartenessero alla cantante, ma che si sia trattato di una coincidenza. Lady Gaga, nel frattempo, aveva fissato una ricompensa di 500mila dollari per chiunque li avesse ritrovati, senza fare domande. Gli altri due uomini sono ancora in attesa del processo definitivo, che si terrà l’anno prossimo.