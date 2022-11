Avatar 2: la prima sceneggiatura è diventata una graphic novel

James Cameron ha rilasciato le ultime dichiarazioni su Avatar 2. Il film uscirà a tredici anni di distanza dal primo capitolo, ma non sarà solo. Il regista sta per rilasciare anche un altro progetto a tema.

Era il 2009 quando Avatar è uscito nelle sale cinematografiche per la prima volta. All’epoca il film fu una vera e propria rivoluzione, soprattutto a livello grafico: ancora oggi, la CGI applicata, risulta molto efficace. In poco tempo la pellicola ha vinto numerosi premi e si è piazzato al prima posto come il più grande successo di sempre, per guadagni e riconoscimenti. Al momento, quindi, i primi due film più importanti della storia appartengono entrambi a James Cameron: Avatar, appunto, e Titanic.

La trama la conosciamo tutti. Nel 2154 il soldato Jake Sully (Sam Worthington) viene mandato dalla compagnia RDA su Pandora dopo aver assunto le sembianze di uno degli alieni abitanti, di un avatar, appunto. Il suo scopo è quello di farsi rivelare dalla popolazione dove nascondono l’unobtainium, la risorsa energetica che alimenta il pianeta. Dopo diverse settimane il marine si affeziona sempre di più agli autoctoni, fino a innamorarsi della principessa Neytiri (Zoe Saldana) e decide di schierarsi al suo fianco quando i terresti dichiarano guerra.

Il regista non ha mai nascosto che ha iniziato a pensare a questo progetto come a una trilogia già ai tempi di Titanic. Così, dopo tredici anni sta per uscire al cinema il secondo capitolo… ma non sarà l’unico nuovo progetto sull’universo Avatar.

Avatar 2, le dichiarazioni di James Cameron

James Cameron ha parlato degli ultimi sviluppi di Avatar 2 durante un’intervista per Total Film. Ha rivelato che, dopo un processo molto lungo di scrittura, nel quale è stato aiutato da un team di professionisti, era venuto fuori un progetto di circa 130 pagine che sembrava molto interessante. Il testo era buono, ma secondo lui non era abbastanza “forte” per diventare il sequel della famosa pellicola.

“Mancava un tipico elemento critico tipico di un sequel, non era abbastanza inaspettato. Inoltre, non giocava abbastanza secondo le ‘regole di Avatar‘”. Tuttavia, gli sceneggiatori hanno deciso di non accantonare completamente questo nuovo testo, bensì di riciclarlo per un progetto molto diverso.

La sceneggiatura, quindi, è stata adattata per una graphic novel ispirata al film, Avatar: The High Ground, che negli Stati Uniti è stata pubblicata da Dark Horse Comics. Il fumetto uscirà negli USA il 6 dicembre 2022 e racconterà la storia del popolo di Pandora nel lasso di tempo tra i due film. Il secondo capitolo della saga, invece, uscirà al cinema il 14 dicembre e si intitolerà Avatar 2 – La via dell’acqua.