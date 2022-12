The Midnight Club, la serie Netflix cancellata dopo la prima stagione

The Midnight Club si ferma alla prima stagione. Lo show è stato cancellato dal colosso dello streaming, Netflix. La seconda stagione non si farà.

È tutto finito per The Midnight Club su Netflix, poiché la serie per giovani adulti è stata cancellata dopo una sola stagione. La notizia della cancellazione arriva sulla scia di un’altra notizia: i produttori esecutivi della serie Mike Flanagan e Trevor Macy stanno lasciando Netflix per un accordo globale con Amazon Studios. La loro Intrepid Pictures era sotto contratto con Netflix dal 2019.

The Midnight Club- solocine.itAdattato da un libro di Christopher Pike, la storia esamina un gruppo di adolescenti malati terminali che vivono al Brightcliffe Hospice, una dimora spettrale con i suoi segreti. La prima stagione di 10 episodi ruota attorno a un gruppo di cinque giovani uomini e donne che si sono incontrati a mezzanotte e hanno raccontato storie di intrighi e orrore. Una notte fanno un patto che il primo di loro a morire faccia ogni sforzo per contattare gli altri dall’oltretomba.

Flanagan e Leah Fong hanno co-creato la serie e sono stati i produttori esecutivi con Macy di Intrepid, insieme a Julia Bicknell e Pike. Lo show è stato lanciato il 7 ottobre e Flanagan ha diretto i primi due episodi.

Cosa ha annunciato Netflix

Secondo quanto riportato dai siti esteri, la cancellazione della serie Tv sarebbe attribuibile al cambio di rotta di Mike Flanagan e Trevor Macy che avrebbero sottoscritto un altro contratto, snobbando Netflix per Amazon Studios.

Mike Flanagan infatti sembra proprio pronto ad abbandonare Netflix: dopo The Hunting of Hill House e Midnight Mass, i produttori avrebbero già firmato un accordo per più progetti con Amazon.

Ecco la descrizione di Netflix per The MIdnight Club:”Per chi è partito e per chi partirà. Per noi ora e per quelli nell’aldilà: benvenuti al Midnight Club, una serie horror Netflix di Mike Flanagan. The midnight Club esordirà il 7 ottobre.

In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie, stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. The midnight Club è tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike. Nel cast Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Annarah Cymone, William Chris Sumpter, Adia, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Zach Gilford e Heater Langenkamp”.

Insomma, la serie ha battuto tutti i record. Peccato siano quelli sbagliati.