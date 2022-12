Il sequel di Alita – Angelo della battaglia si farà?

Durante la prima mondiale di Avatar: La via dell’acqua, il co-produttore di James Cameron, Jon Landau ha chiarito diversi punti sul possibile sequel di Alita – Angelo della battaglia.

Ci sono film, che siano di animazione o meno, che ci impiegano un po’ ad entrare nel cuore dei fan. Questo lento apprezzamento però può causarne anche la fine di possibili sequel futuri, in quanto la casa produttrice non penserà più di investire ulteriore denaro.

Questo è quello che è successo con il film d’animazione Alita – Angelo della battaglia, ideato dal dinamico duo, già padri del franchise di Avatar, James Cameron e Jon Landau. Oggi a distanza di tre anni dall’uscita di Alita – Angelo della battaglia, si riparla di nuovo di un possibile sequel.

Di cosa parlava Alita – Angelo della battaglia?

Alita – Angelo della battaglia è il film d’animazione prodotto da James Cameron nel 2019, basato sul manga giapponese creato da Yukito Kishiro. La storia si concentra sulla nuova vita di Alita, la quale si risveglia, senza saperne il motivo, nel corpo di un cyborg, senza alcun ricordo della sua vita passata.

Il film ha avuto un cast d’eccezione, “coperto” dall’animazione performance capture, grazie alla quale hanno potuto recitare in veste di personaggio d’animazione, Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali e Keean Johnson.

Nonostante il film inizialmente, colpa anche della pandemia, ottenne un tiepido successo, in seguito fu rivalutato dai fan i quali ad oggi lo considerano uno dei film di maggior successo del regista Robert Rodriguez.

Sequel sì? Sequel no?

I fan amano molto questo film d’animazione, Alita – Angelo della battaglia e ne pretendono un sequel. Fu lo stesso Landau in passato a incitare il pubblico a fare pressione alla Disney (per chi non lo sapesse il film di Alita fu l’ultimo prodotto dalla 20th Century Fox prima di essere assorbita ufficialmente dal mondo Disney) per ottenere una risposta in merito al sequel: “Penso che l’Esercito di Alita debba continuare a fare pressione sulla nostra famiglia alla Disney…e quanto sia importante avere un altro film di Alita e speriamo di poterci avventurare un giorno”.

Proprio per questa indecisione da parte della Disney, sono in molti che avevano perso le speranze, ma Jon Landau ha riacceso la speranza nei cuori dei suoi fan con queste parole rilasciate durante la premiere di Avatar: La via dell’acqua:

“Forse saprete che c’è un piccolo film chiamato Alita: Battle Angel di cui ci piacerebbe molto fare il sequel. Ne sto parlando con Robert e spero che riusciremo a realizzarlo. Non abbiamo mai fornito delle tempistiche, perché altrimenti poi la stampa le userebbe contro di me!”

Quello che sappiamo finora è che sia Landau che Cameron che Rodriguez sono a favore di un sequel di Alita, non ci resta quindi di rimanere “collegati” al mondo Disney, con la speranza di avere al più presto “good news”.