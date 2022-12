Rudy Zerbi e il rapporto con il padre biologico Davide Mengacci

Rudy Zerbi si racconta e parla del suo rapporto con il suo papà biologico. A Verissimo ha detto: “I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa”.

Durante la trasmissione di Canale 5, Verissimo, Rudy Zerbi è tornato a parlare del suo rapporto con il padre biologico Davide Mengacci. Il pupillo di Maria De Filippi infatti ha parlato della sua situazione familiare che come sappiamo, è stata segnata da alti e bassi:” Giorgio mi ha fatto da padre ma ho imparato a non giudicare, a non puntare il dito. Quando si è figli in una situazione delicata, poi si è sempre alla rincorsa nel cercare di dare ai propri figli una cosa che non si è avuta. Tutti vorremmo essere il miglior papà senza però renderci conto che i nostri figli ci amano per come siamo anche se imperfetti”.

Così ha esordito il professore della scuola di Amici di Maria. Mentre alla domanda su cosa abbia imparato dalla storia col suo padre biologico ritrovato dopo anni, Zerbi risponde con: “I figli sono di chi li cresce non di chi li fa. Questa storia però mi ha insegnato anche a non giudicare”. C’è anche chi ha attaccato il giudice di Tu si che vales, attacchi a cui Zerbi ha risposto con:” IN questi tempi violenti è facile aggredire verbalmente però ho imparato che prima di giudicare bisogna sempre capire quello che c’è dietro e quello che si vede”.

Zerbi ha alle spalle una storia dolorosa: è solo durante i suoi trent’anni infatti che è venuto a conoscenza che il suo padre naturale è Davide Mengacci, conduttore televisivo anche lui. E’ stata sua madre, durante gli anni di una malattia che minacciava di portarla via, a rivelarglielo.

Chi è Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è un produttore, discografico, conduttore televisivo e radiofonico. Ha iniziato la sua carriera come talent scout e produttore discografico per la Sony Music. E’ nato a Lodi nel 1969 ma ha vissuto a Santa Margherita Ligure dove si è trasferito perché i suoi genitori gestivano un albergo.

Il suo rapporto col padre è stato segnato da un forte shock: quando la madre ha rivelato al figlio chi fosse il suo vero padre biologico indicandoglielo…in tv! Davide Mengacci infatti, come il figlio aveva una carriera da conduttore televisivo. I due si sono incontrati però solamente il 3 marzo del 2001 ad una festa a cui era stato invitato da Mara Carfagna che al tempo era co-conduttrice di Mengacci nel programma La domenica del villaggio.

Succede però che nel 2010 Zerbi perde il suo contratto con la Sony Music e viene licenziato. All’epoca già collaborava con il programma di Maria De Filippi, Amici, e lei si era trovata bene a lavorare con l’ex produttore, decidendo quindi di dargli una mano e integrarlo nel programma come giudice e insegnante.

Oltre ad Amici, nel 2010 entra nella giuria del talent show, sempre firmato Mediaset, Italia’s got talent, dove militerà per cinque edizioni. Mentre dal 2014 ad oggi è fra i giurati di Tu si que vales su Canale 5 insieme a Maria e Sabrina Ferilli.