Sabrina Ferilli e il rapporto speciale con la De Filippi: “È una grande amica però…”

Sabrina Ferilli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in merito al suo grande rapporto di amicizia con la conduttrice Maria De Filippi: ecco le sue parole.

Le parole di Sabrina Ferilli sul grandissimo rapporto di amicizia che la lega da tantissimo tempo alla note conduttrice Maria De Filippi: queste le sue parole alla trasmissione Oggi è un altro giorno.

Nell’ultima puntata della trasmissione “Oggi è un altro giorno” ospite d’eccezione è stata Sabrina Ferilli, che con la padrona di casa ha sostenuto una lunga chiacchierata parlando a ruota libera e senza filtri di tantissimi argomenti legati strettamente sia alla sua vita lavorativa e professionale che alla sua sfera intima e privata.

Nel corso di questa lunga intervista, è stata mostrata prima di tutto una clip in cui la Ferilli è impegnata in uno sketch con Virginia Raffaele nella sua imitazione. In seguito, l’attrice ha poi dichiarato quanto segue: “A me imbarazzano queste cose, si divertono a mettermi in difficoltà con queste iniziative di toccate, di baci“.

Dopodiché, la presentatrice ha nominato Maria De Filippi, con la Ferilli che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Con lei c’è un rapporto diverso, è una grandissima amica, però anche con lei vengono a crearsi questi siparietti“, indicando però nella storica conduttrice una delle persone con cui si diverte di più.

Le parole di Sabrina Ferilli a Oggi è un altro giorno in merito al suo passato

Nel corso della trasmissione condotta da Serena Bortone, Sabrina Ferilli ha parlato poi della sua infanzia e della sua adolescenza, rivelando come i suoi genitori non fossero purtroppo tanto presenti ma di come allo stesso tempo avesse ricevuto da loro un’educazione basata su principi e valori importanti.

Queste le sue dichiarazioni: “La mia famiglia è stata un punto di riferimento per lavoro e autonomia“. Poi sull’esperienza con il proprio corpo lontano dagli stereotipi di quegli anni: “Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire. Un po’ ci rimanevo male, per circa otto o nove anni non ho avuto nemmeno fidanzati“.

Le dichiarazioni su Lucio Dalla

Nella puntata di Oggi è un altro giorno la Ferilli ha poi voluto parlare anche di Lucio Dalla, con cui l’attrice ha condotto in passato il programma La Bella e la Bestia.

Queste le sue rivelazioni: “Lucio arrivava in studio seguito da tutto un corteo di persone che trovava per strada. Prostitute, senzatetto, al programma assistevano tutti. Lui mi diceva che erano tutti amici suoi. I suoi scherzi? Di cose ne raccontava tante, forse non sempre credibili“.