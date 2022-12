Kate Winslet ricorda che nei provini da giovane le chiedevano il peso

Kate Winslet ha rivelato alcune curiosità sull’inizio della sua carriera, tra cui la difficoltà di non essere in linea con le sue colleghe per gli standard fisici richiesti.

Kate Winslet si è aperta in una recente intervista sul fatto di essere sotto i riflettori e sulla pressione che ha avvertito da giovane quando le era richiesto di apparire in un certo modo. Dopo aver recitato al fianco della figlia in I Am Ruth l’attrice si preoccupa dell’effetto del jet set su di lei, ricordando quello che ha vissuto all’inizio della sua carriera.

“Quando ero più giovane il mio agente riceveva chiamate che dicevano: ‘Come va il suo peso?'” ha detto Winslet al Sunday Times. Tuttavia, all’età di 47 anni, l’attrice di Titanic dice che le importa “di essere quell’attore che muove la faccia e ha un corpo che sussulta” e sente che le cose nel settore sono cambiate.

La figlia di Kate Winslet

La figlia di Winslet, Mia Threapleton, ha 22 anni e con i social media sempre più presenti nella vita quotidiana di tutti, le celebrità devono essere più caute. “Quella frase secondo cui ‘le notizie di oggi sono la carta fish and chips di domani’ non esiste. La cosa che hai fatto quando eri ubriaco o sciocco potrebbe tornare a perseguitarti. La necessità di stare in guardia per i giovani attori è solo una cosa diversa. Deve essere straordinariamente difficile”.

Hollywood sta cambiando

Winslet recita con sua figlia in I Am Ruth, dove interpretano madre e figlia, dove i problemi di identità sono al centro della storia. Hollywood è cambiata da quando lei ha debuttato sul grande schermo e, anche se con il bodyshaming e altre proteste alcune cose sono migliorate, altre suggeriscono alle star di misurare le loro azioni in ogni momento per non diventare oggetto di un video virale che possa affossare la loro carriera.

Kate Winslet la vedremo a breve in Avatar: La Via Dell’Acqua dal 14 Dicembre al cinema.