Sanremo 2023: trapelano i nomi dei cantanti in gara

A Sanremo 2023 mancano ancora diversi mesi, ma già girano i nomi dei potenziali cantanti che parteciperanno alla gara. Ecco chi sono.

Senza dubbio, Sanremo è la competizione musicale più importante d’Italia. Chi vince, infatti, non solo ottiene grandi prestigio e popolarità, ma anche la fantastica opportunità di gareggiare all’Eurovision e rappresentare l’Italia. L’anno scorso i vincitori sono stati Blanco e Mahmood, che hanno conquistato tutti con Brividi. Ma chi ci sarà nel 2023? Ecco che cosa si sa.

Sicuramente, lo show sarà ancora condotto da Amadeus, che ormai ne è il direttore artistico e protagonista assoluto da diverse edizioni. Il suo modo di fare, allegro e informale ma sempre rispettoso, piace molto al pubblico. Anche la sua collaborazione con il comico Fiorello è sempre ben accetta, dal momento che tra i due c’è una grande sintonia. I due conduttori, infatti, non sono solo colleghi ma anche grandi amici al di fuori dalle telecamere.

Ma chi saranno gli artisti in gara nella prossima edizione? Ancora non c’è nulla di ufficiale e sicuro, ma da alcuni giorni hanno iniziato a girare le voci su alcuni nomi. Certi sono molto noti, mentre altri sono meno conosciuti. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Sanremo 2023, quali cantanti gareggeranno?

Il pubblico già freme all’idea della nuova edizione di Sanremo e non vede l’ora di scoprire chi saranno gli artisti che si sfideranno sul palco dell’Ariston. I nomi verranno ufficialmente confermati solo tra sei settimane dallo stesso Amadeus, ma già in questi giorni stanno girano diverse voci sui papabili cantanti in gara.

Le scommesse sono aperte e ci sono già state le prime voci. Secondo AdnKronos, i concorrenti papabili per il Festival della canzone italiana sono ben cinquanta. In questo gruppo sono inclusi personaggi già molto noti al pubblico, che hanno già una carriera discografica avviata e magari hanno già partecipato alla competizione ligure alcune volte. Altri, invece, stanno muovendo ancora i primi passi nel mondo della musica.

Da Radio Deejay a AllMusicItalia, sono tantissimi gli artisti nominati: Levante, Paola Turci, Ghali, Mara Sattei, Clementino, LDA e il padre Gigi D’Alessio, Vasco, Ariete, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Marco Mengoni, Madame, Annalisa, Manuel Agnelli, Luigi Strangis, i Negramaro, Giuliano Sangiorgi, , Eros Ramazzotti, Giorgia, Elisa, Biagio Antonacci, Raf, Shade, Mr Rain, Emis Killa, Lazza, Tananai, Bresh, Brondi, Mannarino, Diodato, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Modà, Fabio Concato, Sangiovanni, Aka7even, Elodie, Francesca Michielin, Marcella Bella, Nada, , i Ricchi e Poveri e gli Articolo 31.