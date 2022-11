Il Drago di Ghiaccio di George RR Martin diventa un film

George R.R. Martin, famoso soprattutto per aver scritto i romanzi che hanno dato vita alle serie tv Il Trono di Spade e House of the Dragon, parla del prossimo film basato sul suo libro Il Drago di ghiaccio.

Quando uno scrittore scrive dei best seller di successo che a sua volta danno vita a serie televisive con record di ascolti, si tendono a dimenticare gli altri romanzi. È quello che è successo a George R.R. Martin.

Quando si sente il suo nome è inevitabile non pensare subito a Il Trono di Spade e a House of the Dragon. Peccato che Martin abbia scritto anche altri libri, tra questi c’è il fortunato Il Drago di Ghiaccio, il quale sarà presto portato sui grandi schermi come film per bambini.

I diritti acquistati dalla Warner Bros. Animation

La Warner Bros. Animation ha trovato molto stimolante il libro Il Drago di ghiaccio scritto nel 1978 da un giovane trentenne ancora sconosciuto chiamato George R.R. Martin. Probabilmente all’epoca non si sarebbe mai immaginato del successo che i suoi romanzi in futuro avrebbero avuto, ma fortunatamente li ha scritti. Ed ecco quindi che un altro suo manoscritto prenderà vita, grazie al riadattamento cinematografico con la sceneggiatura ideata da David Anthony Durham. Il film sarà principalmente una storia per bambini, quindi i toni delle sue attuali serie saranno decisamente smorzati. Nell’ultima stagione de Il Trono di Spade, Il Drago di ghiaccio fa la sua comparsa nella storia, ma questa versione, come spiega la Warner Bros. Animation, sarà completamente inedita e differente dall’altra.

In una recente intervista rilasciata da George R.R. Martin alla Penguin Random House, lo scrittore annuncia il film con queste parole:

“Alcuni di voi sapranno che occasionalmente ho scritto altri libri che non facevano parte di Westeros o di questa. E uno di questi, che ho scritto nel lontano 1978, era un racconto su un drago, un drago di ghiaccio, e si chiamava The Ice Dragon. È solo un racconto, come ho detto. È soprattutto una storia per bambini, ma ne faremo un film. La Warner Bros. Animation ne ha acquistato i diritti e lo trasformerà in un film completamente animato… un film per le sale, speriamo, che uscirà in un cinema vicino a voi, e David Anthony Durham scriverà la sceneggiatura. E sarà meglio che faccia un buon lavoro!”

Il Drago di Ghiaccio: la trama

Il libro Il Drago di ghiaccio, narra la storia di una bambina di nome Adara, nata durante il periodo più freddo di sempre. Tutto quello che la circonda è semplicemente ricoperto da ghiaccio.

In tenera età, la bambina sente una particolare connessione con un drago leggendario, il drago di ghiaccio appunto, il quale soltanto da lei si fa toccare e cavalcare.

Molti anni dopo, in nome di una sciocca guerra, i cavalieri e i draghi attaccano le fattorie della zona, motivo per cui Adara, insieme al suo drago, cercherà di porre fine alla guerra, riportando così la pace.