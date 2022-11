House of The Dragon: 10 personaggi che potremmo trovare nella seconda stagione

La prima stagione di House of The Dragon si è appena conclusa, ma chi vedremo nella seconda? Ecco dieci personaggi probabili.

House of The Dragon si è da poco conclusa e l’universo di Game of Thrones è tornato prepotentemente nelle nostre vite, dopo il finale frettoloso e, in generale, poco apprezzato dai fan qualche anno fa. Questo nuovo show è un prequel e racconta le ultime generazioni della casata Targaryen, fino all’usurpazione di re Robert Baratheon.

La nuova serie è piaciuta molto ai fan, che non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la guerra tra Rhaenyra, legittima erede, e suo fratello minore Aegon, salito al trono dopo un fraintendimento delle ultime parole di re Viserys prima di morire. Dopo l’uccisione del principe Lucerys da parte dello zio Aemond, infatti, la guerra tra le due famiglie è inevitabile.

La serie si ispira al romanzo Fuoco e sangue di George R. R. Martin, anche se ha introdotto qualche elemento nuovo, soprattutto nella caratterizzazione dei personaggi, che non appaiono spietati e senza scrupoli come nel libro. Nella fiction, infatti, sembra che il principe Aemond abbia ucciso il nipote per sbaglio, dopo aver perso il controllo del proprio drago.

La seconda stagione è in programma per il 2024: quali personaggi vedremo? Ecco una lista di dieci possibilità.

House of The Dragon: chi ci sarà nella seconda stagione?

Con la morte di Lucerys, Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower sembrano aver definitivamente perso il legame che le univa e la guerra per la conquista della corona è inevitabile. La seconda stagione di House of The Dragon probabilmente, come la prima, sarà ambientata durante diversi anni e quindi potremo vedere dei personaggi cresciuti, che prima erano solo bambini.

Potremo vedere, quindi, il principe Daeron, figlio più giovane di Alicent e Viserys, che nel libro è un abile guerriero e domatore di draghi e Cregan Stark, antenato di Ned, che è stato contattato dal principe Jacaerys. Tra gli alleati dei Neri potrebbe esserci anche Roderick Dustin, lord of Barrowtown.

Altri personaggi papabile sono Jeyne Arryn, antenata di Sansa e sorella della prima moglie di Daemon, Elmo Tully, antenato dello zio Edmure dei ragazzi Stark e Dalton Greyjoy, antenato di Euron, che potrebbe schierarsi con i Verdi.

Nella serie, Daemon ha detto che ci sono molti draghi liberi. Possibili domatori potrebbero essere Nettles, Hugh Hammer e Addam di Hull. Infine, un altro personaggio possibile è il Pastore, un misterioso uomo di fede con un braccio solo.