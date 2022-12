10 film horror western da vedere

Se sei alla ricerca di film horror diversi dal solito, ti consigliamo 10 film ambientati nel selvaggio West inseriti in un’epoca particolare: tra l’ottocento e i primi del novecento.

Ci siamo: i cowboy, gli indiani selvaggi e il vecchio western, stivali, sceriffi, cittadine polverose sceriffi con pistole e stelletta al petto. Accanto a tutti gli elementi classici del genere, si affianca quello horror, splatter o soprannaturale. Il duo western-horror potrebbe risultare insolito, ma le pellicole del genere si sono superate, ampliando i fan.

Proponiamo 10 film per gli amanti della categoria. Bone Tomahawk (2015) Il film, perfettamente in ambiente western, ha una storia avvincente. Il paesino dove vivono i protagonisti subisce una “visita” da una popolazione molto sui generis (si scoprirà più avanti il paese di origine) che rapisce una donna. Il marito, lo sceriffo e alcuni volontari del paese dovranno armarsi ed equipaggiarsi per cercare di recuperare la donna recandosi presso i misteriosi e desolati territori in cui vivono i rapitori… L’insaziabile (1999) La pellicola è girata nel 1847: un gruppo di soldati, isolati tra le nevi della gelida Sierra Nevada, deve portare avanti una lotta durissima per la sopravvivenza. Ai soldati si unirà un altro ufficiale, Colqhoun, che ha sviluppato un’ossessione per… la carne umana. Il film, molto crudo, è stato molto apprezzato dalla critica. Exit Humanity (2011) Gli zombie devono esistere solo ai giorni nostri? No: e questo film lo conferma! Con Exit Humanity ci troviamo nel Tennessee, a fine ‘800, e a fine della Guerra Civile americana. Il protagonista Edward Young deve affrontare la perdita dell’amato figlio, in un’epoca dominata dalla cattiveria e dal cinismo. L’unico suo scopo è quello di seppellire le ceneri del figlio là dove possano riposare in pace. Ci vorrà un’invasione di zombie a peggiorare il tutto.

Gallowwalkers (2012)

Altro film che mixa zombie al genere western. Wesley Snipes , attore americano di fama internazionale, interpreta Aman, un pistolero colpito da una maledizione: tutti coloro che vengono uccisi da lui, tornano in vita sotto forma di zombie. Tra tutte le sue vittime una, in particolare, tornerà sotto forma di zombie per cercare vendetta. Perfetto per gli amanti del brivido.

The Burrowers (2008)

I Burrowers sono degli strani e terrificanti mostri. Siamo alla fine del 1800 e gli abitanti di una cittadina del selvaggio West vengono attaccati improvvisamente da misteriose creature che arrivano dal sottosuolo. Gli indiani e le loro strane maledizioni saranno i primi ad essere incolpati come causa di questa strana invasione. Ma quando un gruppo di soccorso viene inviato sulle tracce dei dispersi, inizia ad emergere la verità.

La casa maledetta (2004)

Il film citato è un horror in piena regola, ma è ambientato nel west agli inizi del secolo scorso. Un gruppo di malandrini fugge e si rifugia in una vecchia casa in campagna per passare la notte. Tra intrighi e dissapori del gruppo di malviventi si insinuano strane presenze che non tarderanno a farsi sentire.

Undead or Alive – Mezzi vivi e mezzi morti (2007)

Ancora zombie, indiani e maledetti. Il capo indiano Geronimo ha lanciato una maledizione sull’uomo bianco, condannandolo a trasformarsi in uno zombi sanguinolento. Prima vittima di questa maledizione è Ben Goodman – un tranquillo agricoltore di un’altrettanto tranquilla cittadina del West, il quale impazzisce e mangia il cervello della moglie e della figlia.

Dal tramonto all’alba 3 – La figlia del boia (1999)

Dagli zombie ai vampiri. Il film sarebbe il prequel del più famoso “Dal tramonto all’alba” di Tarantino. Girato da un altro regista, P.J. Pesce, è ambientato nei primi del 900, in messico. Un gruppo di persone trovano riparo in una locanda, dove al calar della sera, li attaccano dei vampiri.

A Pezzi – Undead Men (2011)

La pellicola è ambientata in uno scenario western… italiano . Sì, non ti aspettavi questa location ma è tutto vero. Uno stile fumettistico, volutamente in B/N, con venature da commedy horror, ci racconta di un gruppo di cowgirl contro gli zombie.

Licantropia (2004)

Prima zombie, poi vampiri e ora lupi mannari. Il vecchio west non ci fa mancare proprio nulla.

Due ragazze si perdono nella foresta Canadese. Troveranno rifugio in uno strano fortino abitato da un gruppo di sconosciuti che sembrano nascondere un terribile segreto. Lo scopriranno a loro rischio e pericolo.