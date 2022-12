Il nuovo progetto discografico di Niccolò Fabi per i 25 anni di carriera

25 anni di carriera per Niccolò Fabi: per festeggiare l’anniversario è in arrivo un nuovo disco dal titolo ‘Meno per Meno’, in uscita venerdì 2 dicembre. Ecco di cosa parla.

Niccolò Fabi festeggia 25 anni di carriera con un nuovo album, nato dall’esperienza del concerto dello scorso mese di ottobre all’Arena di Verona, anche se non è un live. Il nuovo progetto è tutto dedicato a quel momento di musica condivisa con il suo pubblico all’Arena di Verona, occasione speciale per presentare canzoni nuove.

Fabi presenterà al pubblico il suo ‘Meno per Meno’ con un a serie di incontri in alcuni spazi culturali e negozi in undici città italiane a partire da giovedì 1/12. Data zero, Torino. Il nuovo album, un mondo di emozioni

“Questo disco ha una storia a sé – ha spiegato Fabi a proposito di ‘Meno per Meno’ – e non è uguale ai suoi predecessori. Non corrisponde alla creatività espressa in un’unità di tempo, ma a un’unità di suono che ha avuto nel concerto all’Arena di Verona il suo motivo ispiratore. E non è un disco live perché quelle esecuzioni sono state solo per chi era presente. Le orchestrazioni di Enrico Melozzi, invece, abbiamo deciso di renderle disponibili a tutti registrandole in studio. Unire il mio mondo sonoro con l’orchestra notturna clandestina – ha detto Fabi – ha dato poi la possibilità a quattro canzoni inedite, che forse avrebbero aspettato anni per vedere la luce, di vestirsi con lo stesso abito di quelle già edite e di trovare così il coraggio di uscire”.

25 anni di carriera

Venticinque anni a tempo di canzoni, racconti, musica. Fabi ha dichiarato che: “Invecchiare con dignità è spesso difficile da fare, artisticamente parlando. Non ho mai avuto la smania di esserci a tutti i costi, quanto piuttosto il desiderio di raccontare un viaggio tra meccanismi umani e sociali. Il mio linguaggio è sempre rimasto lo stesso. Forse la scrittura si è modificata perché negli anni. Non sono un talento naturale ma imparo da quello che faccio”.

Il rapporto con il pubblico

L’Arena di Verona è il banco di prova che ogni artista deve avere per testare il proprio rapporto con il pubblico. Su questo argomento è tornato Fabi, il quale ha dichiarato che: “Il rapporto è naturalmente cambiato con il tempo – ha commentato il cantautore – come nelle vicende amorose. C’è un innamoramento iniziale sul quale convergono tutte le energie. Poi, attraverso gli anni, si ha tutto il tempo per conoscersi e approfondire. Si diventa compagni di vita”.