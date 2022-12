Il ritorno di Dodgeball 2 con Vince Vaughn

La commedia sportiva del 2004 Dodgeball ritorna con Vince Vaughn e con tanti altri attori comici molto famosi avrà un sequel.

Qualche mese fa, durante un’intervista di ComicBook.com, Long ha rivelato che Vaughn ha un’idea piuttosto interessante per il ritorno del film: “Faccio un podcast con mio fratello chiamato Life is Short e quando abbiamo avuto Ben Stiller come ospite gli abbiamo chiesto di parlare di Palle al balzo – Dodgeball perché all’epoca avevo appena lavorato con Vaughn.”

Nell’intervista, Long ha dichiarato anche che: “Vince ha scritto questo film, è una sorta di parodia dei film di Natale in uscita a dicembre chiamato Christmas with the Campbells“.

L’idea di Vince Vaughn

A seguito dei commenti di Justin Long, l’attore Vince Vaughn ha fornito un aggiornamento su ciò che il futuro riserva al franchise. Durante la premiere della sua nuova commedia Christmas with the Campbells a Vaughn è stato chiesto del sequel e ha condiviso che lui e Ben Stiller sono aperti al ritorno, ma sono ancora preoccupati per i rischi di rovinare la serie in tal modo. “Hanno sempre parlato di queste cose per sempre e ho avuto un’idea divertente e allo studio piace, quindi vedremo dove andrà”, ha detto Vaughn. “Penso che Ben sia aperto a farlo, penso che in realtà sia nella mia stessa barca, il che è se è un’idea davvero divertente e fantastica, allora è divertente, ma se è solo qualcosa da fare di nuovo, allora perché?”

Il ritorno di Dodgeball… Meglio del film del 2004?

Dodgeball: A True Underdog Story del 2004 è stato accolto con recensioni estremamente positive da critici e fan, con il film che ha incassato quasi $ 170 milioni a suo tempo. La commedia ha anche generato un enorme seguito, oltre a un sacco di slogan diversi che i fan ricordano ancora oggi. Il film è anche famoso per aver creato “ESPN8: The Ocho”, un sottocanale immaginario di ESPN che presenta sport più stravaganti. Da allora l’attuale ESPN ha iniziato a rendere omaggio all’idea, trasmettendo una maratona di un giorno “ESPN8: The Ocho”.

Tempo fa Vaughn disse che se avessero fatto in futuro un altro film su Dodgeball, tutti dovevano assicurarsi che sia sia bene e che possa reggersi da solo. “Dovresti solo assicurarti che entrare in Dodgeball sembri una bella continuazione e una storia che possa reggersi da sola. Penso che per tutti noi se sembra giusto ed è divertente, sarebbe qualcosa su cui tornare, e se non lo è, è solo un’altra idea che viene presa a calci.”