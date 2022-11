Cristina D’Avena a Le Iene: “La mia era considerata una musica di serie B” (VIDEO)

La famosa cantante Cristina D’Avena è stata ospite a Le Iene, dove si è sfogata parlando della sua carriera. La sua musica era considerata di serie B.

Senza dubbio, tutti noi conosciamo Cristina D’Avena, la dolce voce che ha monopolizzato la nostra infanzia. Attiva nel mondo dell’animazione da quando era giovanissima, nel corso della sua carriera ha inciso centinaia di canzoni e sigle di cartoni animati. Spesso in coppia con il collega Giorgio Vanni, avrà sempre uno spazio speciale nel cuore dei bambini nati tra gli anni ’80 e i primi 2000.

La sua voce ha incantato più di una generazione. Fino a pochi anni fa, era normalissimo (se non quasi obbligatorio) che quasi tutti i cartoni animati avessero la sigla di apertura e chiusura cantata da lei. Oggi il suo spazio in questo ambiente si è un po’ ridotto, sia perché si sono fatte avanti altre voci, sia perché in generale adesso si tende più a mantenere le sigle originali, soprattutto se provengono da anime giapponesi.

Di recente, la cantante è stata ospite a Le Iene, dove ha rivelato che la sua carriera non è sempre stata semplice, anzi. Ha spiegato, infatti, che in pochissimi credevano in lei e che quindi il suo percorso è stato difficile.

Cristina D’Avena, la musica di “serie B”

La bella Cristina D’Avena ha iniziato a cantare quando era solo una bambina del coro dello Zecchino d’oro. Da lì, non ha mai smesso e poco tempo fa ha festeggiato i suoi quarant’anni di carriera. In questa occasione è stata invitata alle Iene, dove ha raccontato un po’ di sé e soprattutto della sua musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Tuttavia, a un certo punto si è resa conto di essere poco considerata dai suoi colleghi. “Ad un certo punto della mia carriera ho avvertito che molti amici, colleghi, conoscenze del settore consideravano la mia una musica di serie B e sentivo bisbigliare: ‘Ah Cristina è quella che canta per i bambini, no, no, no… non può fare di più‘. E mentre nessuno scommetteva più su di me, lo ammetto, per un momento mi ha fatto pure male, ma ho capito che chi stava veramente scommettendo su me stessa ero proprio io. Ho cantato le mie canzoni con ancora più forza e convinzione e so di non aver mai tradito il mio pubblico”.

Oggi la famosissima cantante si sente di avere vinto: non solo perché è stata a Sanremo e ha duettato con tanti altri artisti, ma proprio perché, con la sua musica, ha ispirato più di una generazione, diventando immortale.