I film in uscita su Netflix a Dicembre 2022

Ed eccoci giunti a tirare le somme di fine anno, con le attesissime uscite di Dicembre 2022 su Netflix.

Netflix anche quest’anno chiuderà con il botto. Nonostante la concorrenza, i prezzi che aumentano, i profili condivisi e tutte le questioni legate al mondo della “N” rossa più’ famosa di sempre, i titoli in uscita sono dei veri gioiellini.

Dicembre 2022 per Netflix sarà segnato dall’uscita di tanti titoli in anteprima veramente stupefacenti. Tante new entry vi aspetteranno sulla piattaforma. Continuate la lettura per saperne di più.

I film a Dicembre 2022 su Netflix

Sempre in ordine cronologico riportiamo gli attesissimi film in uscita a dicembre 2022 su Netflix. In grassetto quelli più quotati dalla critica:

1 dicembre: Troll (new entry ideale per gli amanti del genere fantasy), La nona porta, Il natale di Angel Falls, Un natale di cuore, Natale è arrivato, Lo straniero senza nome, Un regalo di Natale per Daisy, Starsky & Hutch, Barbie e l’avventura nell’Oceano, Il professore e il pazzo, LEGO Friends – Heartlake stories, Le Masque, Bill & Ted – Face the Music, Shaun, via della Pecora – Missione Natale, Alla ricerca della Valle Incantata 14 – Il viaggio dei coraggiosi, Qala, All we Had, Love Destiny – The movie, Sr (documentario sulla vita del regista e attore Robert Downey Senior, padre del “nostro amato” Iron Man)

2 dicembre: Scrooge – Canto di Natale, I guerrieri del futuro, L’amante di Lady Chatterly (riadattamento del celebre romanzo uscito nel 1928)

3 dicembre: Il piccolo Yeti

5 dicembre: Mio fratello rincorre i dinosauri

6 dicembre: Baby Boss – Un natale speciale, Giusto in tempo per Natale, Sebastian Maniscalco: Is It Me?

7 dicembre: Ardente pazienza, Matrimonio a punti (una coppia cerca di ritrovare l’intesa tramite l’utilizzo di un’app che premia le buone azioni)

9 dicembre: Pinocchio di Guillermo del Toro (rivalutazione del classico burattino disneyano, il quale lo vedremo avventurarsi ai tempi del fascismo, mediante la tecnica della stop-emotion)

15 dicembre: John Wick 3

16 dicembre: Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (il viaggio di una giornalista messicana alla ricerca della propria pace interiore)

23 dicembre: Glass Onion – Knives Out 2 (sequel di Cena con delitto – Knives Out, Daniel Craig dovrà risolvere questa volta un crimine avvenuto in Grecia)

25 dicembre: Matilda The Musical di Roald Dahl (nuova versione dell’omonimo musical dove ritroveremo la piccola Matilda e la perfida preside Trinciabue)

30 dicembre: Rumore bianco (vedremo le difficoltà di una famiglia americana alle prese con scenari molto delicati).

Ovviamente il catalogo è ancora in aggiornamento, quindi nelle prossime settimane si aggiungeranno altre chicche interessanti.