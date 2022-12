Jojo, Stone Ocean: la parte 3 è disponibile su Netflix

Jojo: Stone Ocean arriva con la sua terza parte su Netflix… E con le sue bizzarre avventure.

La terza (e forse ultima?) parte non è stata molto apprezzata dai fan, forse a causa dei lunghi tempi trascorsi tra la prima e la seconda parte. Il servizio on demand Netflix aveva incuriosito qualche settimana fa gli appassionati di manga i quali attendevano notizie sulla pubblicazione della terza tranche, che è stata poi mantenuta. Dal primo dicembre sono disponibili gli ultimi episodi della saga manga. Ecco il trailer:

Le puntate che vanno dalla 25 alla 38 compongono la parte 3 di Jojo: Stone Ocean, sono disponibili alla visione all’interno del catalogo americano più famoso al mondo Netflix.

Dove eravamo rimasti? Ripartiamo dalla trama ufficiale di Jojo 2

Alla fine della prima parte de Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean abbiamo lasciato in carcere il personaggio di Jolyne Cujoh. La ragazza, 19 enne, è finita in prigione per colpa del suo ex fidanzato. Tutta la stagione di Stone Ocean è volutamente al femminile: per la prima volta, Araki ha questo approccio con i suoi Joestar. Con Jolyne comprendiamo cosa voglia dire essere una giovane innamorata, abbandonata e tradita, lasciata persino dal padre, Jotaro.

Nei primi dodici episodi della serie ci ha dimostrato come possa essere vivere nell’istituto di contenimento Green Dolphin Street, conosciuto come l’Aquarium: qui Jolyne viene a conoscenza dei suoi poteri e scopre anche l’intricata trama che la lega a suo padre, a Dio Brando e ad altri possessori di Stand. Nel corso della storia, nemici si rivelano amici e viceversa, tutto è possibile e niente è prevedibile, proprio come da tradizione in ogni buona serie Jojo, e soprattutto è l’arguzia a caratterizzare nel profondo questo titolo che per ottimi motivi si annovera tra i migliori anime del 2021.

Nella terza parte sarà una conferma?

Dopo un anno di attesa e di trepidazione, la serie tratta dall’opera di Hirohiko Araki, fumettista giapponese, ha finalmente il suo prosieguo. Un anime imperdibile che legherà a sè nuovi e vecchi fan. Non preoccupatevi però: se siete nuovi fan, la serie è godibile che senza aver visto le altre due parti.

Il suo lato intrigante e psichedelico incanta gli adepti ammaliando i seguaci più affezionati. Le animazioni, dai disegni superlativi, sono rese grezze da qualche intervento di grafica e di computer, elemento che la casa David Production ha voluto insistere rispetto alle precedenti stagioni.