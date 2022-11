Jlo e Ben Affleck: è ancora amore? il video tenero su Instagram

Un Reel pubblicato da Jennifer Lopez scaccia ogni dubbio: è tornata a mostrarsi sui social con Ben Affleck, l’amore della sua vita.

Nel video di 8 secondi, i due si abbracciano, si tengono stretti, sorridono, quasi a mostrare al mondo intero il loro amore procede a gonfie vele e la loro storia va avanti, tra le polemiche sterili e il gossip inutile. Tantissimi i commenti e i like al post: i “Bennifer”, il nomignolo con cui la coppia è conosciuta sui media e online, sono tra le coppie più amate e seguite al mondo.

Il loro primo Ringraziamento da marito e moglie

Settimana prossima si terrà il loro primo Ringraziamento da marito e moglie. I due sono grati per questo anno e per i loro due matrimoni: il primo a luglio a Las Vegas, il secondo il mese dopo in Georgia. J Lo e Ben Affleck si sono rincontrati dopo anni e insieme stanno lavorando insieme, con cura e dedizione, per unire la loro grande e numerosa famiglia allargata, come ha raccontato la stessa J Lo nei giorni scorsi al magazine Vogue, che l’ha scelta come cover star del numero del mese di Dicembre. Nella stessa intervista a Vogue America, J Lo ha dichiarato che non è sempre facile essere un genitore famoso per i figli, tra gossip e paparazzi.