Guardiani della Galassia Holiday Special: cosa sappiamo dello speciale in uscita oggi

Oggi 25 novembre uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+, Guardiani della Galassia Holiday Special. Ecco tutti i dettagli dello speciale natalizio e un interessante aneddoto che vi lascerà forse un po’ spaesati.

Guardiani della Galassia Holiday Special, è un mediometraggio confezionato ad hoc per il periodo delle feste, che si va ad unire agli altri special natalizi delle altre serie tv e franchise.

Non tutti gli speciali natalizi hanno però avuto successo nel corso degli anni, come dimenticare il clamoroso flop di quello di Star Wars? Lo stesso George Lucas affermò: “Se avessi tempo e un martello, rintraccerei ogni copia dello show e la distruggerei”. Speriamo che la sorte di Guardiani della Galassia Holiday Special, in uscita oggi su Disney+, possa avere sorte migliore.

Niente villain per Guardiani della Galassia Holiday Special

Avete capito bene, Guardiani della Galassia Holiday Special, sarà il primo “film” della saga che non avrà un cattivo nella storia. Non era questo che voleva il regista James Gunn quando l’ha scritto, il suo intento era riportare una tipica e anche un po’ bizzarra atmosfera natalizia senza i classici scontri a cui siamo abituati quando guardiamo uno dei film del franchise.

Con queste parole Gunn ha chiarito il concetto in una recente intervista: “Prima di scrivere la sceneggiatura, ho scritto un trattamento, e nel trattamento c’era un villain, in effetti. Ma più lavoravo alla storia più mi rendevo conto di non essere minimamente interessato al conflitto. Ciò che mi interessava era l’interazione tra i personaggi. Quindi ho taglialo quella parte e incentrato tutta la storia sulle persone”.

James Gunn tra l’altro dirigerà ancora l’ultimo film della saga dei Guardiani della Galassia in uscita per il 2023, in quanto abbandonerà la Marvel Studios per collaborare con i rivali della DC Studios. Lavorerà ai prossimi progetti dedicati a Superman, Aquaman, Batman e soci.

Un Kevin Bacon non troppo convinto…

Guardiani della Galassia Holiday Special, è stato applaudito dalla critica internazionale, definendolo: “…un prodotto fresco, divertente, pienamente nello spirito natalizio”. Come speciale per la Tv ha passato a pieni voti la sua prova, rispecchia tutto quello che uno special natalizio dovrebbe avere. Bisogna vedere se anche i fan della saga o se vogliamo della Marvel in generale, approveranno questo filmato di 45 minuti dalla colonna sonora molto piacevole ma con l’assenza completa di combattimenti spettacolari ed effetti speciali all’avanguardia.

La trama è incentrata sulla tristezza che prova Star-Lod in quanto vorrebbe festeggiare le vacanze natalizie con la sua amata Gamora. Drax, Mantis e il resto della squadra decidono così di fargli un regalo, riportarlo dalla sua amata e “prelevare” da casa sua il mitico Kevin Bacon, in quanto Star-Lod è un fan sfegatato. Il povero Bacon non pare troppo convinto di questo folle piano

Dai toni divertenti, questo speciale natalizio, che andrà in onda dal 25 novembre su Disney+, è quello che ci vuole se si ha voglia di immergersi a pieno in un’eccentrica storia natalizia. Ovviamente in Guardiani della Galassia Holiday Special, troveremo l’intero cast visto già nei precedenti film.