I Cavalieri dello Zodiaco: il trailer del live-action ispirato al celebre anime

Il film live-action dedicato a Knights of the Zodiac, meglio noto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco, è finalmente realtà. Basato sul manga Saint Seya opera di Masami Kurumada, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche nel corso del 2023.

I Cavalieri dello Zodiaco: la trama del film

Protagonista del film de I Cavalieri dello Zodiaco è il personaggio di Seiya/Pegasus, un orfano di strada che avverte all’improvviso risvegliata dentro di sé una sorta di energia mistica nota anche con il termine di Cosmo. Seiya decide a questo punto di intraprendere un lungo e pericoloso viaggio alla ricerca dell’antica armatura greca di Pegaso.

Lungo il viaggio, il nostro protagonista incontra una ragazza dal nome di Sienna, dotata di straordinari poteri e che inizia a godere del sostegno e dell’aiuto di Seiya. Quest’ultimo entrerà poi a far parte dell’Ordine dei Cavalaieri, fondato dal mentore e maestro Alman Kiddo allo scopo di difendere la ragazza dalle grinfie di Tinoco.

Il cast

Il cast del live-action presenta diversi nomi importanti. Il protagonista Pegasus verrà interpretato da Mackenyu Arata, attore giapponese che ha già recitato nel film Pacific Rim: Uprising del 2018 diretto da Steven S. DeKnight. A vestire i panni di Sienna sarà Madison Iseman, già vista in Jumanji – Benvenuti nella giungla. Inoltre, nei panni di Alman Kiddo, ovvero l’uomo che recluta Pegasus facendolo diventare un Cavalierie, ci sarà addirittura Sean Bean, attore che non ha bisogno di presentazione e che deve principalmente la sua fama al ruolo di Boromir ne Il Signore degli Anelli.

A completare il cast Famke Janssen, celebre per il ruolo di Jane Grey nei primi tre X-Men di Bryan Singer e di Brett Ratner, Nick Stahl, visto anche in Sin City e La sottile linea rossa, e Diego Tinoco, che ha avuto una parte in Teen Wolf.

Prodotto dalla Toei Animation e dalla Sony Pictures Worldwide Acquisitions, il film è diretto da Tomasz Baginski. A curare la sceneggiatura Josh Campbell e Matt Stuecken. Ad occuparsi delle scene di combattimento Andy Cheng, che ha già lavorato al film dei Marvel Studios Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Knights of the Zodiac: il manga e le altre trasposizioni

Il manga de I Cavalieri dello Zodiaco è stato creato da Masami Kurumada nel lontano 1985. La prima trasposizione animata risale invece agli anni tra il 1986 e il 1989 e conta un totale di 114 episodi.

Oltre alla serie animata hanno poi visto la luce ben quattro lungometraggi per il cinema, oltre ad altri spin-off e ad un’altra serie di 31 OAV chiamata I Cavalieri dello Zodiaco – Hades Chapter. In più, è infine in uscita nei prossimi mesi una nuova edizione del manga a cura di Star Comics.