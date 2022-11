Il Ritorno dell’Eroe: trama e cast del film con Dujardin

Il ritorno dell’eroe andrà in onda oggi 28 novembre in prima serata su Rai 2: la trama e il cast del film che vede nel ruolo di attore protagonista Jean Dujardin.

I personaggi e la trama principale de Il ritorno dell’eroe, pellicola francese del 2018 che vede tra i propri interpreti Jean Dujardin e diretta dal regista Laurent Tirard.

Per chiunque sia indeciso su cosa guardare in tv per la sera questo lunedì 28 novembre una buona scelta potrebbe essere rappresentata dal film Il ritorno dell’eroe.

Il film è di produzione franco-belga ed è uscito nella sale cinematografiche nel 2018. Ad essersi occupato della regia della pellicola è stato Laurent Tirard, che ha già diretto in passato Il piccolo Nicolas e i suoi genitori e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà.

Il ritorno dell’eroe: la trama del film

Il film Il ritorno dell’eroe è ambientato per la precisione nella Borgogna del 1809. Al centro della storia il capitano Neuville, che chiede la mano di un’aristocratica di nome Pauline Beaugrand prima di essere però costretto a partire in guerra.

Per cercare di porre un rimedio alla tristezza di Pauline per la mancanza di notizie da parte dell’amato, la sorella di questa Elisabeth si improvvisa un uomo di nome Cirano avviando con la donna una profonda corrispondenza.

A segnare un punto di svolta nella trama l’inatteso ritorno dopo ben tre anni del protagonista, che nel tentativo di riconquistare Pauline andata ormai in sposa a un altro approfondirà la conoscenza con Elisabeth.

Il Ritorno dell’Eroe: il cast

Per quanto riguarda il cast della pellicola, il ruolo del protagonista è stato come detto interpretato da Jean Dujardin, che ha recitato in passato in film molto importanti come The wolf of Wall Street e Monuments Men. Elisabeth e Pauline sono invece interpretate rispettivamente da Mélanie Laurent e da Noémie Merlant.

Completano il cast tra gli altri Christophe Montenez, Evelyne Buyle, Féodor Atkine, Fabienne Galula, Laurent Bateau e Aurélie Boquien.

Le curiosità sul film

La regia di Tirard si basa su una sceneggiatura scritta in collaborazione con Grégoire Vigneron, uomo di fiducia del regista e già suo collaboratore per Le avventure galanti del giovane Molière e Il piccolo Nicolas e i suoi genitori.

La pellicola ha inoltre visto la seconda collaborazione da parte del regista con l’attore Dujardin dopo il film Un amore all’altezza, commedia arrivata nelle sale nel 2016.

Ad essersi occupati della produzione del film sono stati Marc Dujardin, Olivia Lagache, Nadia Khamlichi e Adrian Politowski, mentre la colonna sonora è opera del compositore Mathieu Lamboley.