10 calendari dell’avvento in offerta per nerd e cinefili

In questi giorni di Black Friday, ecco 10 idee di calendario dell’avvento che gli appassionati di cinema e serie tv non possono farsi scappare.

Dicembre è ormai alle porte e come ogni anno, cosa c’è di meglio per attendere il Natale se non quello di acquistare il calendario dell’Avvento? Perchè non approfittare delle offerte del Black Friday? Ce ne sono di tutti i tipi e forme, ma se siete appassionati di cinema e serie tv, specialmente del “mondo nerd”, abbiamo selezionato 10 calendari dell’Avvento che fanno al caso vostro.

Queste 10 idee di calendario dell’Avvento che abbiamo selezionato per voi, sono un regalo perfetto da fare ad amici e parenti, grandi e piccini, ce ne sono di tutti “i gusti”.

Quando è nato il calendario dell’Avvento?

Il calendario dell’Avvento come lo conosciamo noi, è nato nel 1908 dall’idea di Gerhard Lang, un piccolo editore protestante, il quale lo realizzò così per via di un tenero episodio della sua infanzia. Sua mamma, quando lui era piccolo, gli aveva attaccato in camera 24 biscotti con un cordino per rendere più piacevole l’attesa del Natale di suo figlio. Nel corso degli anni (sia prima che dopo questa data) ci furono diverse rielaborazioni di questo simbolo che variavano in base alla religione di appartenenza e al periodo storico. Addirittura furono trovati dei calendari dell’Avvento anche in Germania nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in ogni finestrella i bambini trovavano un simbolo del nazismo.

Ovviamente il calendario dell’Avvento di adesso accomuna tutti in quanto, non si sviluppa più su base religiosa, politica o ideologica, ma serve solo per allietare i bambini con dolcetti e regalini che li accompagnano fino al giorno del 25 dicembre. Clicca su quelli che ti piacciano qui sotto!

I calendari dell’Avvento a tema

Le 10 idee di calendario dell’Avvento che abbiamo selezionato per voi, sono molto carine e adatte a tutti gli appassionati del “mondo nerd”, con i loro personaggi preferiti del cinema e delle serie tv. Ne potete trovare di tutti i tipi, abbiamo quelli dei personaggi Marvel, di Harry Potter e così via.

Il funzionamento è sempre il solito, il bambino e perché no, anche l’adulto, dal 1° dicembre fino al 24 dicembre, ogni mattina quando si sveglia, aprendo la finestrella del calendario con la data odierna, troverà un pensierino che gli migliorerà la giornata.

Ovviamente il calendario dell’Avvento ha preso talmente tanto piede non solo tra i bambini, ma anche tra gli adulti, che sono molti quelli che lo utilizzano come simpatico regalo di Natale. Addirittura in commercio esistono le versioni per gli adulti con le fiaschette alcoliche, con le bustine del thè e via via scorrendo.