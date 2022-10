Cinema, tutte le nuove uscite in sala: film mozzafiato

Adesso che finalmente le restrizioni da Covid si sono allentate e tutti possiamo ritornare al cinema, ci sono delle chicche molto interessanti a partire dal 27 ottobre. Scopriamole insieme.

Anche se è un autunno insolito con temperature ancora molto primaverili, la bellezza di questo periodo è proprio quello di fare attività più tranquille nel fine settimana. Niente sfacchinate e ore di code in autostrada per raggiungere mete balneari sempre troppo piene. La tappa domenicale al cinema è d’obbligo.

Ecco quindi che abbiamo raccolto tutte le nuove uscite in sala per darvi una lista di film mozzafiato che meritano di essere visti davanti al grande schermo rigorosamente gustando pop-corn e bibita.

I cinema più strani del mondo

Qualora vi trovaste in vacanza attualmente in una di queste mete turistiche, vi consigliamo di andare a vedere un film questi cinema molto strani, molto differenti da quelli a cui siamo abituati noi. Al primo posto, come stranezza, troviamo sicuramente l’Olympia Music Hall di Parigi, dove ci si sdraia letteralmente su comodi letti per visionare il film, anziché sulle canoniche poltroncine. Lo Sci-fi Dine in Theater presso la Disney Hollywood Studios in Orlando riproduce in tutto e per tutto una classica sala del drive-in, con tanto di auto come posti per sedersi. Per quanto riguarda invece la catena Hot Tub Cinema presente a Londra, New York e Ibiza propone una vera e propria “sciccheria”, cioè tanti piccoli idromassaggi all’interno dei quali ci si può rilassare e gustare un gradevole aperitivo durante la durata del film. Insomma questi sono solo alcuni dei cinema più strani del mondo, ma ce ne sono ancora molti altri tutti da scoprire.

Week-end all’insegna di nuove proiezioni

Ecco le nuove uscite in sala dal 27 ottobre in poi, film mozzafiato che vi lasceranno particolarmente sorpresi. Avrete l’imbarazzo della scelta. Abbiamo la commedia esilarante di Roberto Andò, “La Stranezza” che vede come protagonisti il duo comico Ficarra e Picone alle prese con il ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello. Il secondo film, diretto da David O.Russel, “Amsterdam”, è un thriller che vi lascerà con il fiato sospeso per tutto il film, in quanto la storia è incentrata su tre amici, testimoni involontari di un omicidio stravolgente. “Il Talento di Mr.Crocodile” è sicuramente un genere più soft, in quanto la storia è incentrata su Josh e sulla sua bizzarra amicizia con un coccodrillo parlante di nome Lyle, insomma le risate sono assicurate.

Gli ultimi due film hanno una trama un po’ più pesante, sconsigliati quindi per chi cercasse film leggeri da vedere con i bambini. Il primo è “Fall”, qui due amiche salgono su una torre radio alta più di 700 metri abbandonata da anni per spargere le ceneri del fidanzato di una delle due. Peccato che da li non potranno più scendere e dovranno tentare di sopravvivere e trovare una soluzione abbastanza veloce. L’ultimo film, “Io sono l’abisso”, parla invece di un fenomeno doloroso, purtroppo in crescente aumento, il femminicidio.