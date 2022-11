The Offer: la clip esclusiva con Miles Teller

In esclusiva una clip della serie tv The Offer che vede un dietro le quinte incentrato tutto sull’attore Miles Teller e del suo ruolo nella storia. Uscito il 15 settembre 2022 sulla piattaforma di streaming Paramount+, questa nuova serie è stata inserita nella classifica di quelle più interessanti dell’anno.

The Offer è la serie rivelazione dell’anno in cui vengono svelati tutti i retroscena che ruotano attorno al capolavoro diretto dal grande Francis Ford Coppola, Il Padrino. La serie tv esce per tributare il cinquantesimo anniversario dell’uscita del film campione d’incassi.

A distanza di due mesi dalla messa in onda della serie, tradotta in italiano, sulla piattaforma Paramount+, esce una clip esclusiva sul dietro le quinte di The Offer, descritta dal punto di vista dell’attore Miles Teller.

L’uscita in Blu-ray riapre i giochi

Il 29 novembre uscirà un cofanetto con il Blu-ray della prima stagione della serie tv, con tutti i 10 episodi trasmessi. The Offer si concentra non tanto sulla bravura del regista Francis Ford Coppola, cosa che non ha sicuramente bisogno di una serie tv per metterla in evidenza, ma vuole far capire allo spettatore molto di più. La trama narra di tutti quei momenti cardine che ci sono voluti per arrivare alla messa in onda del film Il Padrino.

Alla fine degli anni Sessanta, il mondo di Hollywood era in crisi, i film girati fino a quel momento non interessavano più al pubblico di nuova generazione di quel periodo, è per questo che ci volle uno scossone per ridare lustro al cinema. Questa boccata d’aria fresca l’ha data un gruppo di nuovi cineasti, soprannominati i movie-brats, cioè i ragazzacci del cinema. La lista di questi registi non stupisce più di tanto, il loro talento è conosciuto ancora oggi, parliamo per esempio di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas, Francis Ford Coppola e così via.

Albert S. Ruddy e la sua tenacia

La clip rilasciata, mostra il bravissimo Miles Teller che veste i panni del produttore Albert S. Ruddy, che porta i fan dietro le quinte di The Offer. La serie infatti è incentrata principalmente su di lui e su tutte le sue scelte e azioni per fare in modo che Il Padrino potesse uscire al cinema.

Chi non avesse ancora visto la serie, trova qui di seguito la sinossi ufficiale, che siamo sicuri vi stuzzicherà molto.

“The Offersegue il viaggio di Al Ruddy, un outsider di Hollywood che inizia come programmatore e finisce per produrre uno dei più grandi film di tutti i tempi: Il Padrino. Nel corso della produzione, Ruddy, insieme alla sua assistente Bettye McCartt e al regista Francis Ford Coppola, affronta tutti i problemi della realizzazione di un film: dalle battaglie per il casting e la sceneggiatura al coinvolgimento della mafia nella vita reale.

Parallelamente all’ascesa di Ruddy c’è l’ascesa del boss del crimine Joe Colombo e della Lega per i diritti civili italo-americani, che condanna il romanzo bestseller di Mario Puzo. L’adattamento cinematografico di Ruddy mette lui e Colombo in rotta di collisione. In bilico c’è la Paramount Pictures, uno studio all’ultimo posto sul punto di essere demolito dalla casa madre Gulf & Western. Robert Evans, l’iconico dirigente dello studio, scommette suIl Padrino per salvare la Paramount e metterla dove merita: in cima.”