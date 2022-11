Tre di troppo: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele al cinema dal 1° Gennaio

Il 2023 parte col botto: arriva dal 1° Gennaio la nuova commedia Tre di troppo, con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

Il 2023 si apre con una sana risata, che solo Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sanno donare. In collaborazione con Warner Bros, la commedia adatta a tutta la famiglia si intitola Tre di troppo ed è diretta da Fabio De Luigi e interpretata dallo stesso De Luigi con Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, membro del gruppo comico The Jackal, la fortissima Marina Rocco e Barbara Chichiarelli, l’attrice famosissima grazie alla serie tv Suburra.

Tre di Troppo: la trama ufficiale

Marco, interpretato da Fabio De Luigi e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine.

Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.

Curiosità sul film Tre di Troppo

Fabio De Luigi torna alla regia con il suo secondo film. L’esordio è avvenuto nel 2016 Tiramisù.

Il team che ha supportato Fabio De Luigi è di fama internazionale. Il gruppo lavoro è composto dal direttore della fotografia Timoty Aliprandi , la montatrice Consuelo Catucci, la scenografa Valeria Zamagni e la costumista Isabella Rizza.

Stefano Della Casa è il compositore delle musiche originali del film. L’artista ha curato le musiche della serie tv e dei tre lungometraggi cinematografici dei Me contro Te (La vendetta del Signor S. Il mistero della scuola incantata, Persi nel tempo) e fornito musiche addizionali A Classic Horror Story di Netflix.

Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Alfred Film ed è prodotto da Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film e da Roberto Amoroso e Maria Theresia Braun per Alfred Film.