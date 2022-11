Falla Girare: trama, cast e trailer del film di Giampaolo Morelli

Il nuovo film di Giampaolo Morelli dal titolo Falla Girare arriva su Amazon Prime dal 25 novembre.

Una nuova commedia è disponibile su Amazon Prime Video: si chiama Falla girare ed è diretta e interpretata da Giampaolo Morelli, regista e attore famoso, noto per l’interpretazione dell’ispettore Coliandro, protagonista dell’omonima serie televisiva. Pronti a immergervi in un’avventura spassosa e divertente che lega i nostri protagonisti alla cannabis e ad un virus letale? Guarda il trailer!

La trama ufficiale del film

In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l’impensabile: Natan (Morelli), un vanesio influencer, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante. Un’action-comedy condita da situazioni esilaranti e rocambolesche, guidata da due personaggi agli antipodi, un influencer e un intellettuale, che ben rappresentano la complessità del mondo moderno.

Il cast e la colonna sonora

L’intero cast del film è composto dalla produzione Italian International Film con la preziosa collaborazione di Vision Distribution. Sul set troviamo i nomi di: Laura Adriani, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Giovanni Esposito, Michele Placido, Leopoldo Mastelloni, Jun Ichikawa, Taiyo Yamanouchi e Shi Yang Shi.

Il cast tecnico si è avvalso di nomi italiani grandi e affermati nel campo. Nella sceneggiatura, spiccano i nomi di Giampaolo Morelli, Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini. Alla fotografia, Davide Manca ha dato il suo contributo in qualità di direttore alla fotografia e Luciana Pandolfelli ha curato il montaggio dell’intero film. E poi, ancora, tra gli scenografi brilla Carlo De Marino e ai costumi Rossella Aprea. Come Produttore artistico Guia Loffredo guida il timone e Giulio Steve come produttore esecutivo.

Insomma, un cast ricco di professionisti che, con passione, hanno portato a casa il comedy movie, in collaborazione con Prime Video. Le musiche sono originali del film, dei compositori Francesco Cerasi (autore delle musiche utilizzate nei film di successo Mollo Tutto e Apro un Chiringuito, Rosanero, Una Notte da Dottore, Altrimenti ci Arrabbiamo) & Roberto Vallicelli (compositore delle musiche dei film Labbra Blu, Il Sindaco Petroselli, A Mao e a Luva, H.O.T. – Human Organ Traffic).