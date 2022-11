Michelle Dockery, la star di Downton Abbey, nella nuova serie The Town

La star dello show Downton Abbey, Michelle Dockery sarà protagonist anche del nuova serie tv This Town. Con lei anche il celebre regista Steven Knight, produttore di Peaky Blinders.



L’attrice protagonista di Downton Abbey, Michelle Dockery, sarà protagonista del nuovo film del regista di Peaky Blinders, Steven Knight. La serie Tv, This Town verrà prodotta e trasmessa dalla BBC. Il film in sei parti di Knight gira le telecamere a Birmingham e ha scelto una serie di altri attori britannici tra cui Nicholas Pinnock (Marcella) e David Dawson (My Policeman).

Michelle Dockery- solocine.itAvrebbe dovuto chiamarsi Two Tone e lo show racconterà la storia di una famiglia estesa e quattro giovani ragazzi che verranno trascinati nel mondo dello ska e della two-tone music, che esplose dalle radici di Coventry e Birmingham alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, unendo giovani neri, bianchi e asiatici.

Mercury Studios di Universal Music Group è co-produttore e porterà un’entusiasmante gamma di artisti musicali di alto profilo per contribuire a creare lo sfondo per l’incredibile storia di Knight, secondo la BBC. Mercury è coproduttore insieme a Kudos e Nebulastar, sostenuti da Banijay, in associazione con Kudos North, Stigma Films e Nick Angel.

Dalle parole di Knight, il regista ha detto che:” Questo è un progetto molto vicino al mio cuore. Parla di un’epoca che ho vissuto e che conosco bene e coinvolge personaggi con cui sento di essere cresciuto. È una lettera d’amore a Birmingham e Coventry, ma spero che le persone di tutto il mondo si immedesimeranno in essa”.

Chi è Michelle Dockery

L’attrice protagonista del nuovo film di Knight, This Town, sarà proprio Michelle Dockery, conosciutissima per aver interpretato il ruolo di Lady Mary in Downtown Abbey dove rimandiamo al trailer.

L’attrice è nata il 15 dicembre 1981 in Inghilterra ed è proprio quest’ultimo film a portarla alla ribalta fino a recitare nella nuova serie tv diretta da Knight, ormai famoso per aver diretto la serie di successo Peaky Blinders, protagonisti Cillian Murphy, Tom Hardy e Sophie Rundle.

Per Downton Abbey l’attrice è stata candidata a tre Emmy Award e un Gold Globe. Ha anche partecipato come attrice a The Gentlemen, regia di Guy Ritchie. Ha una relazione con Jasper Waller Bridge, fratello della regista, produttrice, sceneggiatrice e attrice Phoebe Waller Bridge, con il quale si è fidanzata nel 2022 e ora sta organizzando le nozze. Chissà se sarà prima di prendere parte alla lavorazione del nuovo film, This Town.