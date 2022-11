Margot Robbie: con quale film ha capito di essere una brava attrice?

Considerando la bravura di Margot Robbie, sembra assurdo pensare che in passato abbia avuto qualche dubbio sulla sua professione, invece è quello che è successo alla mitica Harley Quinn. C’è stato un film grazie al quale ha capito di essere una brava attrice.

Margot Robbie è una di quelle attrici che è stata chiamata da diversi registi famosi ad interpretare i ruoli più differenti, proprio perché in grado di dare quell’unicità ai suoi personaggi che solo una brava attrice può fare.

Eppure all’inizio non era sicura che questo lavoro fosse giusto per lei. Non sapeva se avrebbe o meno proseguito su questa strada, poi qualcosa in lei è cambiato. Ha interpretato un particolare personaggio e dopo essersi vista al cinema, ha capito di essere una brava attrice.

Quella scena non prevista in The Wolf of Wall Street

Margot Robbie ha recitato in quasi 30 film di successo da quando ha iniziato questa carriera, come dimenticare film quali The Wolf of Wall Street, Bombshell – La voce dello scandalo, Harley Quinn in Suicide Squad e molti altri ancora. Grazie al suo talento è stata una tra le prime attrici così giovani a “portare a casa” un premio per le sue doti artistiche ai BAFTA: A Life in Pictures.

Durante una recente intervista dove ha pubblicizzato il suo prossimo film, Babylon, in uscita al cinema il 19 gennaio 2023, la Robbie ha raccontato un divertente aneddoto sul film The Wolf of Wall Street. In pratica all’inizio, la scena in cui il suo personaggio, Naomi Lapaglia, inseguiva un Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) molto alterato, prima dello schianto in auto con la figlia, non era prevista.

La scena doveva essere molto più blanda, ma qualcosa nella testa dei due attori protagonisti e del regista Martin Scorsese non quadrava, così si sono “…rinchiusi in una stanza fino tipo alle tre del mattino e abbiamo pensato a tutto quello. Il nostro brillante primo assistente Adam Somner stava probabilmente per strapparsi i capelli, perché dal nulla ce ne siamo usciti con romperemo la porta del garage di qualcuno, frantumeremo il vetro di una macchina e distruggeremo un divano”. Ed è così, che quella brillante scena si è inserita prepotentemente nella sceneggiatura del film, ha raccontato una divertita Margot Robbie.

Il film che ha cambiato la vita a Margot Robbie

La bella e brava attrice Margot Robbie, amata molto dal pubblico anche per la sua interpretazione perfetta della pazza fidanzata di Joker, Harley Quinn, ha rivelato che avrebbe potuto non essere lei l’interprete. All’inizio non pensava di essere una brava attrice, finché non ha partecipato al film, Tonya.

Una volta terminato il film, Margot Robbie è andata al cinema come una qualunque fan e dopo aver visto il film “dall’altra parte”, ha capito di essere una brava attrice. Aveva così trovato il suo posto nel mondo.

Come lei stessa ha raccontato: “Con Tonya per la prima volta ho visto un mio film e ho pensato: ‘Ok, sono una brava attrice’. Sono andata al cinema un martedì pomeriggio a caso e mi sono seduta praticamente allo stesso posto. Ho avuto più o meno la stessa esperienza di Sharon, anche quando acquistando il biglietto la persona dall’altra parte mi ha detto: ‘Ma tu sei nel film’ e io ho risposto ‘Lo so’.”