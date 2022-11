Elisa canta in Ghosts dei Muse: “Matt Bellamy ha un talento straordinario”

Cosa succede se unisci due nomi importanti quali quello della cantante italiana Elisa e del gruppo musicale rock britannico Muse? Già da soli sono fenomenali, figuriamoci se duettano insieme. Ed è quello che è successo con un pezzo dei Muse uscito questa notte, Ghosts.

Elisa e Matthew Bellamy, frontman dei Muse, hanno annunciato ai loro fan che duetteranno insieme, con uno scatto che li ritrae assieme, pubblicato sulla piattaforma di Instagram.

Entrambi i cantanti hanno una stima reciproca molto forte, motivo per cui i Muse hanno pensato subito che la sua voce era perfetta per arricchire un brano che era già perfetto così, Ghosts, presente nel loro nuovo album Will of the People. Ed Elisa non ci ha pensato su due volte ad accettare questa stupenda collaborazione, che arricchisce il suo già vasto bagaglio musicale.

Una canzone che ci riporta indietro di due anni

Ghosts è un brano che ci riporta indietro ad un periodo buio, dal quale a piccoli passi stiamo tentando tutti di uscirne, cioè gli anni della pandemia. I Muse vogliono raccontare di un momento doloroso avvenuto con la comparsa del Covid, cioè la scomparsa di tutte le persone care.

I fantasmi del titolo sono loro, tutte quelle persone che dobbiamo lasciare andare per tentare di tornare a vivere come prima anche se nulla sarà mai più uguale. La canzone rimane quella della versione originale presente nell’album più venduto in Italia, Will of the People. Il brano viene impreziosito dalle parole in italiano della cantante Elisa e dalla sua voce profonda e perfetta. La nuova versione di Ghosts è uscita questa notte, ed è quindi già possibile ascoltarla.

Le parole meravigliose rilasciate dai cantanti

Quello che si capisce subito, leggendo le parole che Elisa e Matthew Bellamy dei Muse hanno rilasciato è che la stima tra di loro sia veramente reciproca.

Per Elisa è stato un onore collaborare con i Muse, essendo lei già una loro fan:

“Ho avuto l’occasione, e la fortuna, di incontrare i Muse nei primi anni 2000, ad un festival italiano al quale partecipavamo entrambi, ed è stato incredibile perché io li ascolto da sempre. Absolution, il loro mio disco preferito, è un album che ha lasciato un segno profondo in me; quelle canzoni le ho ascoltate e riascoltate, fino a farle diventare la colonna sonora di un periodo importante della mia vita”.

“Per questo trovo ancora più stimolante questa collaborazione: per il bellissimo intreccio tra la mia storia personale con loro e il grande valore artistico della band, fatta di eccezionali performer. Matt Bellamy ha un talento straordinario, ha portato il rock nel mainstream con un mix originalissimo (presente sin dai primi dischi), capace di mescolare la musica classica del pianoforte e delle melodie della sua voce con un rock super energico che trova nei live la sua massima espressione. Sono entusiasta e molto orgogliosa di poter cantare con loro”

Anche Bellamy non risparmia parole di stima nei suoi confronti:

“Abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per una potente voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa sia la prima di una serie di collaborazioni future che i nostri fan ascolteranno”.