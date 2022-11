Andor: le anticipazioni della seconda stagione

Tra le serie del momento vi è sicuramente Andor, prodotto legato all’universo di Star Wars e disponibile sulla piattaforma streaming Disney+: ecco alcune anticipazioni sulla seconda stagione.

Tutti i fan di Andor, serie tv uscita su Disney+ e in grado di ricevere diversi apprezzamenti da parte degli appassionati di Star Wars, avrà una seconda stagione.

L’universo di Star Wars è ormai strettamente collegato a quello della Disney. Dopo aver acquisito quella che è forse la saga più popolare della storia del cinema, la Disney grazie anche alla propria piattaforma streaming ha provveduto ad espandere ancora di più il suo universo con tantissime uscite degne di nota.

Dopo la serie tv dedicata all’iconico personaggio di Obi-Wan Kenobi, è arrivata anche Andor, disponibile in streaming dallo scorso 21 settembre e capace di suscitare l’entusiasmo da parte di una nutrita cerchia di fan, con questi ultimi già impazienti per quanto riguarda la seconda stagione.

Andor: confermata la seconda stagione

La seconda stagione di Andor non ha mai rappresentato in realtà una grandissima sorpresa. Che la serie potesse andare oltre un primo capitolo era noto, con le riprese che hanno avuto inizio nella giornata di lunedì 21 novembre.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Tony Gilroy, showrunner della serie, riguardo alla possibile data di uscita: “Se seguiremo lo stesso programma della prima stagione ci vorranno due anni, L’unico modo per poter accelerare i tempi è la post-produzione, ma per rendere più veloce la post-produzione ci vogliono i soldi“.

Stano a queste parole, per la seconda stagione di Andor occorrerà dunque aspettare, tra le riprese e la post-produzione, l’autunno del 2024.

Il cast della stagione 2

I personaggi di Andor sono numerosi, a partire dal protagonista omonimo che viene ovviamente interpretato ancora da Diego Luna. Con lui saranno presenti nel cast Stellan Skarsgård, con il padre di Gustaf, Bill e Alexander che veste i panni del capo delle spie ribelli Luthen Rael, e Fiona Shaw, che recita nella parte della madre del protagonista Maarva. Gli altri attori sono poi Adria Arjona nella parte di Bix Caleen e Denise Gough e Kyle Soller, che interpretano rispettivamente Dedra Mero e Syril Karn.

Per quanto riguarda invece la possibile trama di Andor 2 non si sa ancora molto. Se la prima serie è ambientata cinque anni prima degli eventi di Episodio IV, questo secondo capitolo, diviso in quattro diversi archi narrativi da tre episodi ciascuno, dovrebbe terminare arrivando alle vicende narrate in Rogue One.

Al centro della storia ovviamente Cassian Jeron Andor, un umano di Fest che decide di unirsi alla Ribellione contro la Repubblica Galattica nel corso della Guerra dei Cloni. Per saperne di più sul personaggio che darà poi una mano anche nalla distruzione della terribile Morte Nera non resta quindi che pazientare un po’.