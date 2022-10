Elisa Isoardi si rilassa in piscina: bellissima e tutta curve

La bellissima conduttrice Elisa Isoardi si è mostrata in bikini in piscina. La foto fa impazzire i fan.

Certamente Elisa Isoardi è una delle donne più belle e affascinanti del mondo della televisione. Ha iniziato la sua carriera prima lavorando come modella e poi come attrice. Non tutti, infatti, sanno che si è laureata in Teatro drammatico, che ha studiato alla scuola Agorà a Roma. Dopo aver lavorato in teatro per diversi anni, ha dato una svolta alla sua vita lavorativa quando si è trasferita a Milano.

Ha compiuto i primi passi partecipando a vari concorsi di bellezza, che l’hanno fatta notare da big del settore della moda. Ha quindi iniziato a sfilare come modella e, in seguito, ha deciso di spostarsi sullo schermo televisivo. Ha lavorato soprattutto in Rai, ma, nonostante numerosi ingaggi, è diventata veramente famosa agli occhi del pubblico nel 2018, quando ha sostituito Antonella Clerici nella storica La prova del cuoco.

Contemporaneamente, anche la sua vita sentimentale finiva su tutti i giornali di cronaca rosa. Dal 2014 al 2018, infatti, ha avuto una relazione con il politico Matteo Salvini. Dopo la rottura, ha avuto una breve frequentazione con l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

Oggi non si sa molto della sua vita privata, ma una cosa è certa: nonostante i 39 anni di età, è ancora una donna bellissima, con un fisico che farebbe invidia a molte ventenni. Lo ha dimostrato postando una foto sul suo profilo Instagram.

Elisa Isoardi, la foto in bikini in piscina

Dopo la cancellazione de La prova del cuoco nel 2020, Elisa Isoardi non si è lasciata scoraggiare e ha continuato a lavorare in tv. Il programma è stato sostituito da E’ sempre mezzogiorno, dove è tornata Antonella Clerici, mentre lei si è lanciata in altri progetti.

Ha partecipato a Ballando con le stelle, storica trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci dal 2005, dove ha gareggiato in coppia con Raimondo Todaro, che oggi è uno degli insegnanti di ballo più famoso della scuola di Amici di Maria De Filippi. In seguito ha partecipato anche all’Isola dei famosi, ma si è dovuta ritirare a causa di un infortunio all’occhio.

In questi giorni la conduttrice si sta godendo delle meritate vacanze a Cortona, in Toscana. Ha quindi postato una foto sul suo account Instagram, che è seguito da oltre 600mila persone. Eccola immersa nella piscina, con indosso solo un semplice ma stupendo bikini nero: è sicuramente bellissima.