Chucky, si farà la terza stagione della serie sulla bambola assassina?

La seconda stagione di Chucky – La bambola assassina si è conclusa. Cosa sappiamo della produzione della terza?

Tra un mese sarà Natale e si avvicina quindi, non solo il periodo di regali e visite ai parenti, ma anche quello di Chucky, la bambola killer più famosa di tutto il cinema. Nel film del 1988 viene regalata al piccolo Andy (Alex Vincent) proprio durante le feste natalizie. Presto si scopre, però, che Chucky non è un semplice giocattolo. Al suo interno è custodita l’anima di uno spietato assassino, che l’ha trasferita con un rito wodoo prima di morire.

Il serial killer non ha intenzione di smettere di uccidere solo perché si trova nel corpo di un bambolotto e comincia a mietere numerose vittime, mentre cerca di recuperare la forma umana. Il film degli anni ’80 ha avuto un successo enorme, tanto che è diventato un cult e poi una saga. Sono stati prodotti altri sei sequel fino al 2017 e nel 2019 è uscito anche un reboot.

La saga cinematografica è presto diventata anche una serie tv, che al momento conta due stagioni. L’ultima stagione si è conclusa rivelando che la bambola è ancora viva nonostante l’esorcismo del penultimo episodio. Un finale cliff-hanger, quindi, che farebbe presumere una terza stagione.

Chucky – La bambola assassina, uscirà la terza stagione?

Nell’ultimo episodio della seconda stagione, Chucky ha scelto proprio la vigilia di Natale per dimostrare a tutti che è ancora posseduta dal serial killer. Il bambolotto, infatti, ha ucciso i genitori dei tre ragazzini protagonisti, Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind). Nella serie, Chucky non viene regalata, ma è proprio Jake a comprarla in un mercatino. Il ragazzino ha problemi a relazionarsi con i coetanei e con il padre, che non accetta la sua omosessualità.

Ovviamente, Jake non ha trovato un nuovo amico, ma un vero e proprio incubo che non sembra avere fine. Ancora non si sa se questo brutto sogno continuerà in una terza stagione, dal momento che il regista Don Mancini non ha ancora dichiarato nulla a riguardo. Se mai uscirà, è possibile che sarà trasmessa da SYFY, come le prime due stagioni.

Il regista ha più volte dimostrato di credere molto in questo progetto e, in generale, in questa creatura malefica che ha creato più di trent’anni fa. Per questo, anche se non c’è ancora niente di ufficiale, è possibile credere che ci sarà anche una nuova stagione.