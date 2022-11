Una Notte Violenta e Sanguinosa: una featurette mostra come Babbo Natale diventa un eroe action

Il regista Tommy Wirkola rivela cosa dovremmo aspettarci dalla scatenata black comedy con David Harbour che trasuda azione, sarcasmo e violenza. Una nuova featurette dietro le quinte.

Babbo Natale esiste ma non è come l’immaginario convenzionale ce lo descrive. E’ proprio questo il focus del nuovo film natalizio targato Netflix, Violent Night, Una notte violenta e silenziosa, un babbo bastardo ma solo quando una banda di criminali rovina la sera della Vigilia di Natale a una bimba sulla sua lista dei “buoni”.

Il trailer trasuda brutalità, come se fosse Babbo Natale il cattivo: in una parola è entusiasmante, specialmente per il sottogenere delle pellicole dell’orrore e della violenza natalizie. Nei panni del protagonista ritroviamo David Harbour, che sempre per Netflix ha interpretato un personaggio iconico in Stranger Things, che massacra i cattivi, come un giustiziere dalla parte dei buoni. Queste le parole dell’attore riguardo il suo personaggio: “Non è un villain, è sicuramente un bravo ragazzo ma ha perso un pò la fede nell’umanità e in come questa vive il Natale, colpa del consumismo etc..”.

Un Babbo Natale disilluso quindi, appesantito da una nuova società profondamente cambiata dal capitalismo e dal consumismo che ne consegue, deciso ad instillare la magia natalizia a suon di pugni.

La trama di Una notte violenta e silenziosa

Il regista, Tommy Wikola, ha rivelato di cosa parla il soggetto di questa horror comedy: “Mentre consegna i regali di Natale Santa viene risucchiato nella vita della famiglia di questa ragazzina che proprio la notte della vigilia, viene presa in ostaggio. Santa Claus decide quindi di aiutarli perché lei non ha mai smesso di credere in lui e nel Natale. Così ritrova sé stesso e il suo spirito: punendo i criminali che sono sulla sua lista dei cattivi. Per motivi che non rivelerò è un abile guerriero, ha anche il suo martello preferito dal nome skull crusher“.

Il film si rivela quindi un mix di gore, ironia e sarcasmo ma anche tanta tanta azione. Una “commedia di buoni sentimenti”: “Santa è un bravo ragazzo e vuole molto bene alla ragazzina, con lei ha un legame speciale e il loro rapporto è molto tenero.” Parlando invece della scelta di David Harbour nel ruolo da protagonista dice:” Era la nostra prima scelta, lo abbiamo avvicinato proponendogli il ruolo e per fortuna gli è piaciuto. Ed è stato pazzesco. Da quel momento quando con gli sceneggiatori abbiamo iniziato a parlare con lui, la storia e il personaggio hanno continuato a perfezionarsi. E’ stato fantastico lavorare con lui, è ovviamente un grande attore. Con la sua presenza e i suoi suggerimenti ha davvero arricchito il film”.

Universal decide di farlo uscire a Dicembre

Il regista, Tommy, è famoso per film di questo genere: nella sua filmografia si annoverano nomi come Dead Snow e Dead Snow 2 in cui dei cittadini norvegesi affrontano in mezzo alla neve un plotone di nazisti zombie in cerca di un tesoro. Non è però un regista che fa solo horror movie. La sua ultima opera è infatti The Trip con Noomi Rapace, nel quale l’attrice e il marito vengono aggrediti da tre fuggitivi: il film prende quindi la piega di uno scontro uno contro tutti all’ultimo sangue.

Una notte violenta e silenziosa è quindi un film di Natale ideale per chi adora questo periodo dell’anno ma si è stancato della stessa solfa zuccherosa e smielata. Come ci dice lo stesso regista: “Lo dico da amante del Natale. Da dove vengo io, vicino a Capo Nord, tra dicembre e gennaio, c’è il buio più totale. Il sole non sorge mai quindi a Natale si sta molto in casa con il fuoco acceso a guardare film. Penso davvero che vedere un film dell’orrore in sala sia una delle cose migliori del mondo. Spaventarsi e sussultare in mezzo a tante altre persone, tutti insieme: non c’è sensazione migliore”.



Una notte violenta e silenziosa verrà distribuito in sala da Universal l’1 dicembre.