Mercoledì: tutto quello che sappiamo della serie tv di Tim Burton

Ecco la data di uscita, la trama e il trailer della nuova serie targata Netxlix sull’iconico personaggio della famiglia in nero più famosa del piccolo e grande schermo, la famiglia Addams.

Il colossal dello streaming ha svelato la data di uscita della nuova serie Mercoledì: dalla mente del visionario regista Tim Burton, la serie dell’omonimo personaggio, ritrae Jenna Ortega nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams.

L’attrice commenta così la sua versione di quest’iconico personaggio: “Mercoledì è un’adolescente al momento e non l’abbiamo mai vista così prima d’ora. I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni. Non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti ma neanche che sembrasse ignara a quello che le accadeva intorno. E non l’abbiamo mai vista così presente sullo schermo. In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie lei è al centro dell’azione. Abbiamo l’opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più vera, qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza”.

La nuova serie di Tim Burton sarà disponibile su tutte le piattaforme Netflix in cui il servizio è attivo, il 23 novembre 2022.

Mercoledì: la trama

La serie si preconfigura come un mystery investigativo che strizza gli occhi al soprannaturale e ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy: il personaggio omonimo principale, interpretato da Jenna Ortega, dovrà cercare di controllare i suoi poteri paranormali, di sventrare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità del loco e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

La serie è ambientata durante gli anni da adolescente di Mercoledì Addams e la trama gira intorno a questi colpi di scena, tipici di un mystery investigativo, senza però ignorare la componente sociale del personaggio: Mercoledì dovrà quindi esplorare se stessa e anche nuove relazioni alla Nervermore.

Il cast di Mercoledì

Il cast della serie è composto da: Jenna Ortena, nei panni della protagonista, l’iconica Catherine Zeta- Jones che interpreta sua madre, Morticia Addams; Luis Guzman lo vediamo invece nel ruolo di Gomez Addams mentre Isaac Ordonez in quello del fratello della protagonista, Pugsley Addams. Con questa serie Netlix non solo ruba a Disney+ un regista che per anni ha lavorato all’interno della casa di animazione, come Tim Burton, ma riesce anche a fare da concorrenza per la nuova serie tv, rilasciata a breve dalla rivale, con Chris Hemswort, Limitless.

Il trailer di Mercoledì

Staremo a vedere se con questa serie tv incentrata sugli Addams, Netflix non abbia puntato troppo a dare uno spessore da teen drama a Mercoledì, tanto da renderla solo un altro fallimentare personaggio donna in preda alle difficoltà di ogni adolescente o se abbia saputo risaltare una figura iconica, come quella della figlia più piccola degli Addams, da sempre baluardo di femminismo, e non deludere i fan.