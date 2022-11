White Noise, il trailer del film con Adam Driver

Ed ecco il trailer ufficiale del film disponibile a partire dal 30 dicembre su Netflix, White Noise o Rumore bianco, come è stato tradotto per il mercato italiano.

C’è molta attesa dietro il film in prossimità di arrivo sulla piattaforma Netflix, White Noise (Rumore bianco) disponibile dal 30 dicembre in streaming.

White Noise è basato sul libro di Don DeLillo ed è scritto, diretto e prodotto da Noah Baumbach. Il lungometraggio con attori del calibro di Adam Driver e Greta Gerwig, presentato in anteprima al Festival Di Venezia 2022, debutterà in alcune sale cinematografiche selezionate il 25 novembre. Dal 30 dicembre in poi invece sarà trasmesso in esclusiva su Netflix, il quale ha rilasciato il primo trailer ufficiale del film.

Regia e cast di White Noise

Dal trailer si capisce che sarà esilarante e al tempo stesso terrificante, come cita la sinossi ufficiale, motivo per cui sono in molti che non vedono l’ora di vederlo. Noah Baumbach, conosciuto già per aver diretto film quali Greenberg, Mistress America e Storia di un matrimonio, nel caso di White Noise, non solo l’ha diretto, ma l’ha anche scritto. Su questo film si sente particolarmente ispirato da come si può leggere dalle sue parole:

“Racconta questa storia di come, nei nostri tentativi di non affrontare la nostra mortalità, di riconoscere realmente la morte in modo serio nella nostra cultura, abbiamo in qualche modo sublimato la morte nel nostro divertimento. Nascondendoti nella morte e nell’orrore, sei in qualche modo protetto…È stato fantastico [lavorare con Netflix] e ci ha dato il supporto necessario per realizzare il film”.

Il cast di questo film è formato da grandi interpreti, oltre ai due protagonisti già menzionati, Adam Driver e Greta Gerwig, troveremo anche Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger.

White Noise, la sinossi ufficiale

In attesa dell’uscita del film su Netflix il 30 dicembre 2022, oltre al trailer potremo farci un’idea aggiuntiva della trama del film di Rumore bianco: White Noise, grazie alla sinossi ufficiale.

“Allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise drammatizza i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare i conflitti banali della vita quotidiana, confrontandosi con i misteri universali dell’amore, della morte e della possibilità di essere felici in un mondo incerto.”