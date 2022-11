Elemental: il trailer del nuovo film Pixar

Arriverà nel 2023 il film ambientato in un mondo in cui i vari elementi naturali vivono tutti insieme.

Gli opposti si attraggono e non solo. Interagiscono tra loro, parlano e magari si innamorano anche. Qualche ora fa è stato pubblicato il primo teaser trailer del nuovo film della Pixar, dal titolo Elemental. Il film, 27esimo della Pixar, arriverà nelle sale nei primi mesi del 2023. I personaggi sono costituiti da uno dei 4 elementi (acqua, aria, fuoco, terra) e convivono nella frenesia della città immaginaria chiamata Element City. Prendono la metro, leggono il giornale, parlano tra loro esprimendo il proprio elemento.

Il film Elemental era stato annunciato per la prima volta lo scorso maggio dal regista americano Peter Sohn, 45 anni, già regista di Il viaggio di Arlo del 2015 e Parzialmente nuvoloso del 2009. Sohn ha raccontato che l’idea del film gli viene tanto tempo fa: “Da ragazzo studiavo la tavola periodica degli elementi e ho sempre pensato che fossero degli appartamenti. Facevo battute sul fatto che il carbonio compariva accanto al nickel ma i due non si fidavano molto l’uno dell’altro”. Il regista ha dichiarato che una fonte d’ispirazione è stata anche l’essere figlio di immigrati coreani negli Usa: “Eravamo in mezzo a tante famiglie che si avventuravano in una terra di sogni e speranze, tutti che si mischiavano in un grande mix di culture, lingue e quartieri”.

Quando uscirà

Per quanto riguarda l’uscita nelle sale cinematografiche italiane, ancora non abbiamo una data certa. Sappiamo sicuramente che debutterà nel Regno Unito il 6 giugno 2023 e negli Stati Uniti il 16 giugno.

La trama

Elemental racconterà la storia di Ember (doppiata da Leah Lewis), una ragazza tenace, acuta e tutta fuoco, letteralmente, che vive a Element City. Un giorno, la vediamo salire in metropolitana con le cuffie alle orecchie, quasi a volersi isolare dal mondo. Quando le cuffie le cadono, la giovane alza lo sguardo e ad aiutarla c’è Wade, (doppiato da Mamoudou Athie), un ragazzo fatto d’acqua dolce e divertente che “segue la corrente” e metterà alla prova tutte le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

Sebbene a primo impatto sempre che tra di loro non possa esistere la possibilità di connessione, i due protagonisti scopriranno che gli opposti non solo si attraggono, ma possono anche coesistere, trovando un equilibrio speciale.

Il primo teaser trailer punta i riflettori sulle animazioni della magica Pixar Animation Studios, e conferma l’uscita nei cinema italiani nel 2023.