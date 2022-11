5 film su Netflix da vedere per prepararsi a Natale

Con il Natale che si avvicina, vi consigliamo una lista di cinque film incentrati sul momento più atteso e amato dell’anno da guardare su Netflix.

Il Natale, con il 2022 che si avvia verso la sua conclusione, è ormai sempre più vicino: ecco cinque film dedicati al periodo natalizio che è possibile guardare su Netflix.

Il 2022 sta giungendo al termine. Ciò significa che si è ormai sempre più vicini a quello che è con molta probabilità il momento più atteso e amato dell’anno, ovvero il Natale. Una festa che rappresenta per tutti un’occasione di ritrovare affetti e serenità, oltre che una piccola pausa da tutte le proprie preoccupazioni quotidiane.

Per poter trascorrere delle ore serene in compagnia di amici e familiari, oltre che riuscire a entrare nel giusto mood, una delle soluzioni migliori è sicuramente rappresentata dalla visione di tutti quei film che sono dedicati al periodo natalizio. Un modo, questo, per poter tornare un po’ bambini e per godersi delle ore in totale relax e tranquillità.

Ecco qui di seguito una lista di cinque film incentrati sul Natale che è possibile guardare su Netflix, piattaforma che tra classici e commedie varie mette a disposizione dei clienti un catalogo a dir poco sconfinato.

I film di Natale da guardare su Netflix

Come detto, su Netflix si possono trovare tantissimi film dedicati al periodo del Natale e allo stesso tempo di vario genere, dalle commedie romantiche ai film di animazione, dai classici alle ultime uscite.

Di seguito elencheremo però soltanto cinque film, che rappresentano l’ideale quando si desidera passare una serata in totale tranquillità in casa insieme ai parenti o agli amici più cari.

Holidate, Jingle Jangle e Christmas Drop – Operazione regali

Un primo film da consigliare per il Natale e che è possibile guardare su Netflix è Holidate, che è incentrato su due protagonisti, Sloane e Jackson, che nel corso delle festività natalizie devono trovarsi una persona da sposare. I giovani finiranno per conoscersi stringendo un particolare patto, che prevede che l’uno sia il compagno dell’altra in occasione delle feste in famiglia. Una storia che sarà però caratterizzata da ulteriori sviluppi.

Si passa poi a Jingle Jangle – Un’avventura natalizia, film ambientato nella città di Cobbleton in cui vive uno scoiattolo di nome Jeronicus Jangle. Triste a causa del suo apprendista che gli ha rubato una delle sue migliori creazioni, il protagonista si riprenderà nel corso delle feste natalizie grazie al sostegno e al supporto della nipote.

Un terzo consiglio è Christmas Drop – Operazione regali, pellicola che narra la storia di Erica (Kat Graham) e della sua rinuncia al Natale tradizionale per poter raggiungere una base militare ai Tropici. Una volta lì, nonostante le intenzioni iniziali di far cessare la tradizione dei regali di Natale, la protagonista inizierà a capire l’importanza di questa festività e delle sue tradizioni.

L’amore non va in vacanza e Il Grinch

Un quarto film consigliabile è L’amore non va in vacanza, pellicola del 2006 con protagoniste Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet) deluse per le loro relazioni sentimentali terminate da poco. Le due, tramite la chat di un sito immobiliare, si conosceranno ritrovando durante il Natale la serenità perduta.

Quinto e ultimo film di questa lista è infine il classico per eccellenza, immancabile nel corso di ogni Natale che si rispetti. Stiamo ovviamente parlando de Il Grinch, favola incentrata su una ragazzina di nome Cindy Lou che vive nel paese di Chinonso e su una creatura apparentemente malvagia chiamata Grinch. Quest’ultimo, che nutre un profondo odio verso tutto ciò che ha a che fare con il Natale, imparerà con il tempo ad apprezzare questa festività.