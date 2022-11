La Marvel blocca la serie Limitless con Chris Hemsworth: Thor non può morire

Chris Hemsworth ha rivelato che i Marvel Studios hanno bloccato il suo reality show. Temevano in più di un episodio che potesse morire e non completare il suo lavoro nei film del MCU.

Notizia al volo: il reality show che vedeva Chris Hemsworth protagonista di stunt estremi dovrà attendere l’approvazione di casa Marvel. Il motivo? Durante la lavorazione dello show che era previsto andasse in onda su Disney+ il 23 novembre, l’MCU ha temuto che morisse prima di concludere i suoi contratti Marvel e completare le riprese di Thor: Love and Thunder.

Chris Hemswort- solocine.itIn un’intervista al Jimmy Kimmel Live , l’attore ha rivelato che Marvel ha chiesto l’interruzione della lavorazione di Limitless dopo che Hemsworth si era infortunato una caviglia mentre si allenava per una sfida. Le parole dell’attore in merito sono state queste: “Ho detto ‘Fantastico, lo faremo prima che io giri Thor: Love and Thunder. Comunque ho iniziato ad allenarmi, mi sono distrutto la caviglia così Marvel è intervenuta e ha detto ‘No, lo show che potrebbe ucciderti puoi girarlo dopo il nostro film'”. Una decisione probabilmente dura ma necessaria, volta a preservare sicuramente gli interessi della casa di produzione.

L’incidente è avvenuto durante un’Acrobazia molto intensa che prevedeva l’arrampicata in cima ad una funivia usando solo una corda pensolante sospesa a 30 metri d’altezza. Prova che l’attore ha commentato così: “Era una combinazione di…l’intensità dell’altezza ma anche solo il tentativo di arrampicarmi sulla corda”. La pausa di Limitless sembra aver creato però nuove difficoltà.

Limitless, cancellata. Ecco di cosa parlava la serie suicida

Tutti erano in trepidazione per la prima di Limitless, la serie che avrebbe dovuto proseguire la storia iniziata con il film di Bradley Cooper. Durante le riprese però, Marvel è intervenuta e ha posticipato la lavorazione dopo il film in cui l’attore Hemsworth avrebbe dovuto lavorare. Disney+ ha già diffuso il traile ufficiale della serie originale di National Geographic.

In questa docuserie, divisa in sei parti, la star del cinema, Chris Hemsworth, guida gli spettatori in un adrenalinico viaggio personale nel quale si indagherà su come contrastare l’invecchiamento e sbloccare a pieno il proprio potenziale fisico e mentale. Queste le premesse per basarsi sulle più recenti ricerche scientifiche e la serie si prefigge di mandare in frantumi le convinzioni tradizionali su come vivere la vita al massimo dei propri limiti. A metà tra un’avventura scientifica e un diario personale, ogni episodio ha ovviamente come star principale, l’attore interprete di Thor mentre affronta imprese fisiche e mentali quasi impossibili ma elaborate da scienziati e medici di fama internazionale per sbloccare il processo di invecchiamento.

La serie andrà in onda il 16 novembre 2022 su tutte le piattaforme che supportano Disney +.