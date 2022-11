John Wick 4: l’esplosivo trailer ufficiale è arrivato!

Amanti della saga di John Wick, aprite bene le orecchie abbiamo ottime notizie per voi. Finalmente è arrivato il trailer in italiano dell’adrenalinico quarto capitolo della saga, John Wick 4 appunto, in uscita al cinema il 23 marzo 2023.

Keanu Reeves ha interpretato molti ruoli di successo che gli hanno prestigio nel mondo del cinema, come non citare Neo e la mitica saga di Matrix o Jack in Speed e ancora John in Costantine, insomma la sua filmografia è veramente lunga.

La saga di John Wick gli ha portato molta fortuna in quanto è partito tutto con un film che ha avuto un successo epico, trasformando così la storia dello sfortunato ma imbattibile killer Jonathan in una saga cinematografica di enorme successo. Ecco giunto finalmente il tanto atteso trailer di John Wick 4 in sala dal 23 marzo 2023.

Regia che vince non si cambia

Anche John Wick 4 sarà diretto da Chad Stahelski, come gli altri capitoli della saga. L’enorme successo che ne deriva è dovuta non solo dalla bravura degli attori e dalla sceneggiatura brillante, ma principalmente dal suo regista. Keanu Reeves è uno di quegli attori versatili che brilla in ogni ruolo che interpreta e il personaggio di John Wick gli calza a pennello.

L’ha reso suo, dandogli quella particolarità che l’ha fatto diventare un personaggio di punta. Come dimenticare infatti la mitica frase: “John non era esattamente “l’Uomo Nero”. Era quello che mandavi a uccidere il fottuto “Uomo Nero””. Oltre a Keanu troveremo anche nuovi e “vecchi” membri che compongono il cast, come per esempio Lawrence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen e così via.

Non tutti sapranno ma John Wick 4 in uscita al cinema il 23 marzo del prossimo anno, non metterà la parola fine a questa fortunata saga, ma sarà il quinto capitolo a farci scoprire che fine farà il fortissimo John Wick. Una volta terminata la saga però il franchise non è ancora pronto a salutare questa storia, ci saranno ancora tante cose da sapere sul mondo di John. A data ancora da definirsi verrà prodotta una serie prequel denominata The Continental e il primo di una saga imprecisata di spin off intitolato Ballerina. Se Keanu Reeves parteciperà a tutti ancora non c’è dato da sapere.

Trama di John Wick 4

Come si può vedere dal dinamico e intricato trailer di John Wick 4, pare che questa volta John non abbia via di uscita. Ancora una volta il protagonista dovrà vedersela con i membri della Gran Tavola, i quali lo vorrebbero morto.

Sconfiggendo loro, John Wick potrebbe finalmente reclamare quella libertà che tanto si è guadagnato. Ma ovviamente non tutto è come sembra, oltre ai nemici di sempre, un nuovo pericolo metterà nei guai John. Un nuovo nemico che vanta diversi potenti alleati in tutto il mondo che non aspettano altro di poter combattere e “terminare” Wick.

Se c’è qualcuno che potrà tenere testa a tutta questa situazione sicuramente è proprio Keanu Reeves e il suo personaggio.