Lullaby: il trailer e le anticipazioni sul film horror

Un nuovo film horror sta per arrivare nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti. Si tratta di Lullaby, una pellicola a tema prevalentemente sovrannaturale. Il regista del film in questione è già noto tra gli appassionati del genere. Stiamo parlando infatti di John R. Leonetti, famoso soprattutto per aver già diretto Annabelle, secondo capitolo di quello che viene comunemente definito “Conjuring Universe“.

Lullaby: il cast e la trama

Il cast dell’horror Lullaby conta come interpreti principali Oona Chaplin, nota per il ruolo di Talisa Maegyr ne Il Trono di Spade, e Rámon Rodriguez, famoso per la parte nella nota serie tv The Wire oltre che per quella in Iron Fist e The Defenders della Marvel. Completano il cast Liane Balaban, Kira Guloien e Moni Ogunsuyi, già ammirata di recente nella serie Netflix The Umbrella Academy.

Per quanto riguarda la trama, questa è incentrata su una donna da poco diventata mamma che consultando un antico libro scopre una sorta di ninna nanna. Una canzone apparentemente innocua che finirà invece con il risvegliare un demone antico di nome Lilith.

Alcune curiosità

La sceneggiatura di Lullaby è basata su un racconto di Tim Lebbon ed è stata curata da Carey e da Shane Van Dyke. Il regista, già perfettamente a proprio agio col genere horror grazie alle esperienze con Annabelle e Wish Upon, ha diretto anche altri tipi di film come ad esempio The Butterfly Effect 2 e il sequel di Mortal Kombat del 1997.

Tornando per un attimo al cast della pellicola, la protagonista Oona Chaplin ha già recitato non solo ne Il Trono di Spade ma anche nell’horror italiano Imago Mortis e in 007-Quantum of Solace. L’attrice spagnola classe ’86 è pronta inoltre a fare la sua comparsa nell’attesissimo Avatar – La via dell’acqua di James Cameron, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre.

Altre apparizioni di Lilith in film e in serie tv

La figura di Lilith, nel folklore ebraico prima compagna di Adamo esiliata poi dal Giardino dell’Eden, rappresenta nella religione mesopotamica un demone femminile associato a malattia e morte.

Celebrato da molti satanisti, questo personaggio ha già fatto la sua comparsa in molti film e serie tv. Il film horror del 1990 La regina dell’inferno ha in Lilith il proprio personaggio principale, ma la figura viene approfondita anche in altre pellicole come Evil Angel del 2009 e The Chosen del 2015 oltre che in diverse serie come Constantine, Le terrificanti avventure di Sabrina e Lucifer.