House of Dragon: Elizabeth Olsen nella seconda stagione?

Nella seconda stagione di House of Dragon pare che arriverà un volto nuovo molto celebre, stiamo parlando della bravissima Elizabeth Olsen, la famosa Wanda Maximoff degli Avengers. Sarà dunque vero?

Tutto il Fanclub de Il Trono di Spade, non può non amare anche House of Dragon, prequel della celebre serie tv, basata sui romanzi di George R. R. Martin. Se la messa in onda de Il Trono di Spade si è conclusa nel 2019, quella di House of Dragon è agli esordi.

Conclusasi da poco la prima stagione, i fan di tutto il mondo sono alla ricerca di nuovi dettagli su quello che si vedrà nella seconda stagione. Da voci di corridoio pare che una new entry molto conosciuta entrerà a far parte del cast di House of Dragon. Quanto possiamo dare credito a queste voci? Leggiamo le parole della diretta interessata.

House of Dragon: a quando la nuova stagione?

Come accennato in precedenza, House of Dragon è la serie tv che racconta le vicissitudini avvenute prima della famosa storia che ruota attorno al romanzo/serie tv Il Trono di Spade. Questo prequel si basa sul celebre romanzo firmato sempre George R. R. Martin, la “Danza dei Draghi”. La storia è ambientata a ben 200 anni prima di quella de Il Trono di Spade e a 172 anni prima della nascita della bella e combattiva Daenerys Targaryen, interpretata dalla bravissima Emilia Clarke. House of Dragon si è conclusa da poco con la prima stagione e da fonti certe pare che per la seconda stagione bisognerà aspettare il 2024.

Molto probabilmente la storia continuerà con le vicende lasciate in sospeso di Rhaenyra Targaryen e della sua famiglia nonché dalla grossa guerra che si verrà a creare tra le due fazioni nate nel corso delle puntate. Ovviamente il regista ha già confermato che anche House of Dragon, seguirà ciecamente l’evolversi della storia come quella del romanzo e che i nomi del cast saranno i medesimi.

Elizabeth Olsen nel Trono di Spade?

In piena ansia per la fine della prima stagione, i fan di House of Dragon stanno cercando tutte le notizie che possono per saperne di più sulla prossima stagione. Da rumors che stanno “girando” in questi giorni, pare che un fortissimo membro degli Avengers, entrerà nel cast del prequel de Il Trono di Spade. Stiamo parlando di Elizabeth Olsen, la quale in una recente intervista ha risposto con queste parole ad un fan che le ha fatto la medesima domanda:

“Non riesco a immaginare come gli sia venuto in mente, non conosco nemmeno il tipo!”

Non si capisce se Elizabeth Olsen stia solo cercando di sviare il discorso per lasciare i fan con il fiato sospeso fino all’effettiva messa in onda della seconda stagione o se sia veramente all’oscuro di questi pettegolezzi.

Quello che fa strano è il suo discorso sul non conoscere il tipo di storia, in quanto fu proprio lei a candidarsi per il provino del personaggio di Daenerys, interpretato poi dalla Clarke. Che la Olsen sappia di più di quello che vuole far credere al pubblico? Per sapere se veramente Elizabeth entrerà o meno nel cast di House of Dragon, dovremo aspettare il 2024.