Cabinet of Curiosities: le antologie horror da vedere dopo la serie di Del Toro

Nel corso di questo ultimo Halloween ha fatto il suo debutto una serie antologica horror che ha avuto un ottimo successo di critica e pubblico, ovvero Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro. Questa serie, divisa in otto parti diverse, ha ruotato intorno a diversi racconti macabri gestiti da diversi registi, con del Toro che ricopriva il ruolo di conduttore.

Un’antologia ben accolta in generale grazie alla varietà e alla qualità delle storie narrate, adatte ai fan del noto regista per il loro strizzare l’occhio al genere horror. Con la prima stagione di Cabinet of Curiosities ormai terminata, i fan di questo genere, per consolarsi, hanno a disposizione una vastissima scelta. Ecco di seguito alcune tra le migliori serie horror antologiche.

Masters of Horror

Masters of Horror è basata su racconti per la maggior parte brevi, come ad esempio Valerie on the Stairs di Clive Baker e Dance with the devil di Richard Matheson. Una serie che coinvolge in prima persona anche lo stesso Del Toro, uno dei registi invitati a cena dal creatore della serie Mike Harris.

The Twilight Zone

Twilight Zone, al suo debutto, ha ricevuto pareri contrastanti, ma si tratta di una serie che vale assolutamente la pena guardare. A lavorare direttamente a questa antologia è stato anche Jordan Peele, produttore esecutivo della seconda stagione. The Twilight Zone è visibile su Paramount+.

Black Mirror

Si passa poi a Black Mirror, tra le serie più popolari in assoluto degli ultimi anni salita alla ribalta grazie a Netflix. Uno sguardo freddo e spietato al modo in cui la tecnologia può arrivare ad influenzare la vita delle persone. Un’antologia che ha sicuramente fatto scuola, con il creatore della serie Charlie Brooker che ha dato vita ad episodi memorabili e allo stesso tempo inquietanti come The National Anthem e U.S.S.S. Callister.

Deadtime Stories

Le antologie horror non sono però solo e soltanto per adulti. Al riguardo, una serie che può fare al caso anche e soprattutto degli spettatori più giovani è sicuramente Deadtime Stories. La serie, basata sui racconti di Annette e di Gina Cascone, è quindi rivolta in prevalenza ad un pubblico giovane, mantenendo però allo stesso tempo le sfumature horror già presenti nei libri. Da segnalare ad esempio il terzo episodio The Witching Game, che parla della leggenda metropolitana di Bloody Mary. Un’antologia breve ma allo stesso tempo appagante, che è possibile vedere su Prime Video.

Just Beyond

Assolutamente degna di menzione è anche Just Beyond, disponibile su Disney+. Una serie che si basa sulla graphic novel di R. L. Stine e che è divisa in otto storie che narrano principalmente di streghe, di maledizioni e di dimensioni alternative. Una serie per adulti ma che come Deadtime Stories è però aperta anche ai più giovani, con il genere horror cui si mescola anche una certa dose di comicità.

Midnight Club

Midnight Club è incentrata su un gruppo di adolescenti, noto come la Midnight Society, che si riunisce le sere intorno ad un falò. A turno, onuno dei membri di questo gruppo racconta agli altri storie a tema horror. Una serie, disponibile ora su Paramount+, che ha avuto un grande successo, portando anche alla nascita di due serie revival nel 1999 e nel 2019.

Racconti dalla Cripta

Infine vi è Racconti dalla Cripta, la serie forse più famosa tra quelle di questo tipo. In onda su HBO, questa antologia era libera da qualsiasi restrizione di tipo televisivo, e a beneficiare di ciò erano soprattutto le storie in essa contenute. Si tratta di una serie che ha visto la partecipazione di diverse star come ad esempio Ewan McGregor e Brad Pitt, e da essa hanno inoltre avuto origine tanti spin-off e lungometraggi, come per esempio Tales from the crypt presents: demon knight.