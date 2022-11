Ghostbusters, morta a 65 anni Kymberly Herrin

La modella Kymberly Herrin, il bellissimo fantasma di Ghostbusters, si è spenta all’età di 65 anni. Il mondo del cinema le dà l’ultimo saluto.

Era il 1984 quando tutto il mondo si innamorò di Kymberly Herrin, lo splendido fantasma con cui Ray Stanz (Dan Aykroyd) ha un incontro focoso in Ghostbusters. All’epoca la ragazza aveva solo 27 anni, ma si stava già affermando come modella e fotomodella. Per tanti anni, infatti, è stata una delle più belle modelle di Playboy, apparendo su numerose copertine. Classe 1957, si è spenta all’età di 65 anni nella sua casa di Santa Barbara, in California.

La Playmate è deceduta il 27 ottobre, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblica la notizia solo oggi, tramite un necrologio e tramite un post su Instagram della nipote Theresa Ramirez. Nel necrologio le cause della morte non sono specificate, ma si invitava a fare una donazione in sua memoria all’American Cancer Society, che dà sempre lavora nella ricerca sul cancro al seno.

Soprattutto negli anni ’80 Kymberly Herrin era popolarissima e appariva regolarmente sulle copertine di Playboy. Nel marzo 1981, in particolare, ancora giovanissima, venne incoronata come Playmate del mese. Contemporaneamente, si era appassionata alla recitazione e nello stesso periodo è apparsa in diversi film con piccoli ruoli. Il più famoso è senza dubbio quello del fantasma dei sogni, con cui il personaggio interpretato da Dan Aykroyd fa sesso, creando così una delle scene più iconiche della saga di Ghostbusters.

Il 27 ottobre Kymberly Herrin è scomparsa all’età di 65 anni. Da giovane era una modella molto famosa, ma ha anche collaborato a diverse pellicole oltre alla saga di Bill Murray. Per esempio, è apparsa anche in All’inseguimento della pietra verde, Scuola guida, Il duro del Road House e Un piedipiatti a Beverly Hills 2, sempre tra gli anni ’80 e ’90.

Oltre a posare per Playboy, ha anche sfilato per gli stilisti più importanti del mondo (tra cui Ralph Laurent) e ha partecipato a qualche video musicale, come Legs degli Z Top nel 1983.

Tuttavia, resterà per sempre celebre per quella famosissima scena di Ghostbusters. A tanti anni di distanza dall’uscita del cinema, in un’intervista del 2021, l’attore Dan Aykroyd ammise di ricordarsi ancora perfettamente di lei. “Sì, ricordo la donna che l’ha interpretata. Si chiamava Kym Herrin ed era una playmate. Era un fantasma. Lo ricordo, avrei voluto che avessero fatto durare quella scena un po’ più a lungo“. La modella non aveva figli e lascia la madre Billie Dodson e il fratello Mark.