10 libri da non leggere se ami un film o una serie tv

Spesso gli adattamenti dei romanzi non riescono bene, tra film e serie tv. Ci sono alcuni libri che non dovresti mai leggere se hai amato quello che hai visto in tv.

Può sembrare un cliché, ma la frase “I libri sono migliori dei film” è quasi sempre vera, al 99%. Per quanto un regista e uno sceneggiatore possano fare del loro meglio per riportare fedelmente la trama del romanzo a cui si ispirano per il loro film o la loro serie tv, il risultato non sarà mai garantito al 100%.

Questo succede perché molte volte bisogna eliminare interi capitoli del libro dal copione per non protrarsi molto nel tempo. Se pensiamo che un film generalmente dura massimo 2 ore, capirete bene che è impossibile riportare fedelmente quello che magari in un libro viene raccontato in 400 pagine. Ecco perché se avete amato queste serie tv/film vi sconsigliamo (ovviamente detta in maniera ironica) di leggere il libro, se non volete ricevere delle piccole delusioni.

Leggendo i libri di queste serie tv capireste molte più cose

Ovviamente per quanto mi riguarda i libri andrebbero sempre letti, ancor prima di vedere l’adattamento cinematografico. Ma questa è solo l’opinione di una divoratrice di romanzi, che ama le serie tv e i film più di ogni altra cosa al mondo, senza però rinunciare alla compagnia di un buon libro.

Senza ulteriori indugi, partiamo con le due serie tv che hanno avuto un successo enorme in televisione, per cui sarebbe fondamentale leggere il romanzo per sapere ogni piccola sfaccettatura della storia. Stiamo parlando de Il Trono di Spade e Sharp Objects. Entrambe le serie tv sono basate su romanzi bellissimi che andrebbero letti per immergersi in una storia descritta in maniera più lenta rispetto a quella delle serie.

E che mi dite di questi film?

Ci sono tantissimi film che si basano sugli omonimi romanzi. Storie che hanno incantato intere generazioni che molto spesso mettono da parte il libro in attesa di vedere i vari sequel direttamente in tv.

Se volete saperne di più sui singoli personaggi, beh allora vi consiglio di leggere quei romanzi che hanno preso vita al cinema. Oggi vi consigliamo 8 tra i film più belli visti finora che si basano su romanzi altrettanto meravigliosi, come per esempio la saga di Twilight, Harry Potter e Hunger Games.

Per non parlare de Il Grande Gatsby, Lo Hobbit prequel de Il Signore degli Anelli, Alla ricerca dell’Alaska e American Psyco.