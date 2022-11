Meghan ed Harry, arriva la notizia più brutta: trapela quello che nessuno voleva sentire

L’incoronazione di Re Carlo ha cambiato estremizzato alcune situazioni familiari e tra queste è coinvolto proprio Harry: in questi giorni le relazioni tra i membri della Famiglia Reale sembrano proprio camminare sul filo del rasoio.

Dal momento in cui è stato proclamato Re, Carlo III ha deciso di fare un minimo di ordine nella dinastia reale. Infatti, da qualche giorno si vocifera di una decisione piuttosto drastica che riguarderebbe i suoi nipoti Archie e Lillibet, figli di Harry e Meghan. Sebbene questi ultimi, pur rinunciando ai loro doveri reali, hanno potuto mantenere i titoli di Duca e Duchessa del Sussex, non hanno potuto più utilizzare quelli di Altezza Reale in modo ufficiale.

Al giorno d’oggi, anche il ducato del Sussex sembrerebbe a rischio: molto dipenderà dal libro autobiografico di Harry, in uscita dal prossimo 10 gennaio 2023, dal titolo «Spare – Il minore». La Royal Family dovrà fare i conti con l’ attesissimo memoir del principe Harry, tra scandali e gossip. E questo potrà costare caro a Harry e Meghan.

Intanto Harry e Meghan snobbano l’invito di re Carlo per il Natale

Per tradizione i membri della Famiglia Reale passano insieme le festività natalizie nella tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk. Per la prima volta da Re, Carlo avrebbe desiderato la presenza di entrambi i suoi figli, ma Harry e Meghan hanno detto che non ci saranno.

Sempre più verso la decisione drastica

L’incoronazione di Re Carlo ha cambiato radicalmente gli equilibri all’interno della famiglia reale inglese e tutti conosciamo la battaglia tra Harry e Meghan e Carlo. L’intervista rilasciata dalla coppia alla tv americana nel 2020 ha segnato una crepa insanabile. Ma anche con suo fratello William i rapporti non sono buoni: da tempo si è schierato col padre, partecipando a questa guerra di famiglia. Stando così i fatti, la scelta di non voler tornare in Inghilterra per le Feste di Natale sottolinea una certa tensione all’interno della famiglia reale: Harry e Meghan sono sempre più ai ferri corti con la famiglia e rappresenta uno schiaffo in faccia alla Corona, al re Carlo, alla regina Consorte Camilla e al futuro erede al trono William. Alla luce di questa situazione, Re Carlo III ormai re, secondo molti tabloid vorrebbe pareggiare i conti con suo figlio.

Drasticamente, Re Carlo III potrebbe decidere di spogliare per intero la loro famiglia di ogni titolo.