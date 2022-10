Royal Family, spunta proprio lei: l’amante del Principe più amato

La quinta stagione di The Crown è in arrivo su Netflix il prossimo 9 novembre e sta già scatenando infinite polemiche. Al centro dell’occhio del ciclone ci sarebbe proprio lei, la presunta amante del Principe Filippo.

The Crown negli anni ha ricostruito la storia della famiglia britannica reale e, di anno in anno, ha rappresentato tutte le criticità legate alla politica, agli scandali familiari, ai gossip, senza mostrare alcun segno di cedimento da parte della compianta Regina Elisabetta II.

Il decennio degli anni ’90 (e in particolare il 1992) non è stato facile per le molteplici vicissitudini accadute alla monarchia britannica, tanto da essere definito dalla Regina Annus Horribilis. Numerose le difficoltà, incendio nel castello di Windsor, i divorzi dei suoi tre figli e i presunti tradimenti di suo marito Filippo.

Royal family quasi al completo – Solocine.it

La carne al fuoco della quinta stagione è davvero tanta: il divorzio di Carlo e Diana e la successiva intervista, resa famosissima, alla Bbc. L’incendio al castello di Windsor, il complotto per far abdicare la regina, l’incidente automobilistico di Diana nel tunnel dell’Alma a Parigi. Ma ciò che ha fatto arrabbiare tutta Buckingham Palace riguarda una allusione ben precisa. Una presunta relazione tra il principe Filippo d’Edimburgo e la contessa Mountbatten di Birmania, Penny Knatchbull, oggi 69enne.

La puntata di The Crown

Nella puntata che ha fatto infuriare i sudditi, Filippo, interpretato da Jonathan Pryce, si confida con l’amica di sempre Penny Knutchbull, nel volto della magistrale Natascha McElhone. Filippo, al centro della loro chiacchierata, fa riferimento a presunti «problemi matrimoniali» con Elisabetta, scena durante la quale la telecamera indugia sulle mani del principe e della contessa che si sfiorano. «I creatori di The Crown credono che sia una relazione che merita di essere esplorata e la scelta di un’attrice di lungo corso come Natascha è un riflesso di quanto sia di alto profilo il suo ruolo» si scrive in una intervista sul The Sun mentre sia Buckingham Palace che Netflix hanno scelto di non commentare la notizia.

Chi è la contessa Mountbatten di Birmania

Una allusione davvero vergognosa e crudele. Così ha commentato la notizia Dickie Arbiter, ex responsabile stampa di Elisabetta II. “Questa cosa è davvero sgradevole, francamente, pura e crudele spazzatura. […] La verità è che Penny era un’amica di vecchissima data sia della Regina sia del Duca di Edimburgo. Era amica di tutta la famiglia.” Una amicizia durata più di 40 anni. Penny, 32 anni più giovane di Filippo, si sono incontrati nel 1975 a una partita di polo. Hanno avuto subito simpatia l’uno per l’altro e la passione per lo sport li ha uniti. Le frequentazioni comuni fecero il resto. Penny era fidanzata con il figlioccio del duca d’Edimburgo, Norton Knatchbull, che era a sua volta nipote di Louis Mountbatten, zio dello stesso Filippo. Una persona estremamente colta, discreta e inserita a Corte da anni, Penny fin da subito ha conquistato i cuori e la fiducia di tutti, specie di Filippo, più affine a lei caratterialmente, tanto da diventare il suo migliore amico per oltre 40 anni.

“Penny era estremamente riservata e in realtà tutta la famiglia si fidava di lei. È stata la persona alla quale tutti sentivano di poter confidare i loro segreti più nascosti, e lei non ha mai tradito nessuno. Men che meno Filippo” ha dichiarato una insider al al Daily Mail.