8 villain di film che sarebbero stati grandi eroi

Traditore, narcisistico, pazzo di potere, contorto e omicida. Palpatine in Star Wars è un personaggio molto temuto. Ma Palpatine deve considerare il benessere di ogni creatura nel suo regno, in quanto imperatore. Inoltre, dovrebbe essere interpretato come un eroe tragico, condannato a essere insultato e alla fine a morire per non aver fatto altro che il suo dovere.

Draco

Draco Malfoy è l’antitesi di Harry Potter. Serpeverde, bullo della scuola, e pro Voldemort, Draco si ritrova a difendere con cattiveria gli interessi della sua famiglia. Ma in un mondo al contrario, se la cattiveria di Draco fosse in realtà una copertura per lui mentre lavorava contro Voldemort?