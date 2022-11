The Uninvited: nel cast anche Pedro Pascal

Pedro Pascal, protagonista della serie The Mandalorian oltre che di The Last of Us in uscita nel 2023, si è unito al cast della commedia The Uninvited di Nadia Conners.

Pedro Pascal farà parte insieme ad Elizabeth Reaser, Lois Smith e Walton Goggins del cast del film The Uninvited, una commedia corale opera della regista Conners.

Pedro Pascal, attore salito alla ribalta negli ultimi anni con ruoli di primo piano in serie tv dal grandissimo successo, è entrato a far parte del cast del film The Uninvited. Presente già in alcuni episodi di Game of Thrones, Pascal ha deciso di mettersi in gioco con un progetto che si distanzia e non poco da quanto fatto invece nel recente passato.

Oltre che quella nel Trono di Spade, serie che non ha bisogno certamente di presentazioni, significativa è anche l’esperienza in The Mandalorian, tra i principali prodotti del catalogo di Disney+ e di cui uscirà nel 2023 la terza stagione. Inoltre, l’attore è pronto ad essere ammirato anche nei panni di Joel, protagonista del noto videogioco The Last of Us trasposto nella serie che farà il suo debutto su HBO il 15 gennaio del 2023.

The Uninvited: il cast

Ad occuparsi della regia di The Uninvited, il cui genere potrebbe essere individuato in una sorta di commedia corale, sarà Nadia Conners. Nota principalmente come regista di documentari, quest’ultima curerà anche la sceneggiatura.

Ad impreziosire il film un cast di tutto rispetto. Oltre a Pascal, prenderanno parte a questa commedia altri attori molto importanti come ad esempio Elizabeth Reaser, già comparsa nella saga di Twilight e in Grey’s Anatomy, e Lois Smith. Da non dimenticare, ovviamente, Walton Goggins, marito della Conners e celebre soprattutto per la parte del detective Shane Vendrell in The Shield oltre che per aver preso parte a Django Unchained e a The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

“Avere un cast così talentuoso con una chimica così forte per il mio debutto alla regia è un sogno che diventa realtà“, queste le dichiarazioni di Conners in merito al suo primo lungometraggio.

Alcune anticipazioni sulla trama del film

Per adesso, come ovvio, non si sa ancora moltissimo per quanto riguarda la trama di The Uninvited. La commedia, che ha come produttori esecutivi Cassian Elwes e Naomi Despres, dovrebbe però essere incentrata sulla storia di un uomo che si presenta in maniera improvvisa ad una festa.

L’arrivo sulla scena di questo personaggio del tutto sconosciuto inizialmente agli altri protagonisti potrebbe avere ripercussioni importanti, sia direttamente che indirettamente, sulle vicende di tutti gli invitati alla festa, con un susseguirsi di momenti di pura comicità e di colpi di scena riguardanti ognuno di loro che promette di tenere incollato allo schermo gli spettatori.