The Christmas Show: la commedia natalizia tutta italiana

“The Christmas Show”, la nuova commedia natalizia con Serena Autieri, Raoul Bova e Ornella Muti al cinema dal 17 novembre.

C’è aria di Natale nei cinema d’Italia. Dal 17 novembre le sale ospitano The Christmas Show, la commedia natalizia di Alberto Ferrari con Serena Autieri, Raou Bova, Tullio Solenghi e Ornella Muti. La commedia, prodotta con Viva Productions, in collaborazione con Altre Storie e Adler Enterteinment. Grande ritorno al cinema per Raoul Bova, che mancava dal cinema da un po’ di tempo, a causa del Covid. “In quel periodo il cinema era in difficoltà e non c’erano molti produttori che avevano il coraggio di rischiare – racconta l’attore – mancavo dal cinema da diversi anni e volevo ritornare con una commedia leggera e con un personaggio che si deve aprire alla vita. Insieme a Sofia riusciranno a riscoprire i sentimenti.”

Si è parlato molto di Raoul Bova negli scorsi giorni. L’attore è stato il grande assente alla prima di The Christmas Show. Purtroppo è dovuto rimanere fermo in camera in quanto si è riaperta una ferita di una frattura di qualche anno fa. Per questo, i medici gli hanno ordinato assoluto riposo.

Il cast tutto italiano

Il cast di “The Christmas Show” è composto da grandi nomi del cinema italiano: Francesco Pannofino, Tullio Solenghi, Ornella Muti, Francesca Giovannetti, Jerry Mastromenico, Francesca Della Ragione, Nicolò Bertonelli, Adriano Occulto, Gianni Franco, Daniele Foresi, Valentina Illuminati, Charles Anthony Maxwell, Ferdinando Ciacca, Gianluca Mech.

La trama ufficiale

Sofia (Serena Autieri) e i suoi due figli, Ricky e Alice (Giulio Nunziante Cesaro & Alice Alice Andrea Ferrari) conducono una vita disincantata tra le mille difficoltà del quotidiano, ma per la famiglia Rovati questo sarà un Natale fuori dal comune. La loro inaspettata partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show, li porterà a vivere situazioni travolgenti e l’arrivo del misterioso vicino di casa, l’affascinante Pierre (Raoul Bova), tornerà a far battere il cuore di Sofia. Un’entusiasmante commedia natalizia divisa tra reality e meraviglia del quotidiano. Il film, girato per 32 giorni tra Lecce e Nardò, ha avuto il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione del film sono state impegnate oltre 55 unità lavorative pugliesi.

Nel 2023 Bova ritornerà sul set di Don Matteo, degno erede di Terence Hill. A Bova e a Don Massimo toccherà prendere in mano le redini della fiction. Inoltre Bova sarà anche protagonista del film ambientalista Greta e le favole vere, film diretto da Berardo Carboni, sulle vicende di Greta Thunberg.