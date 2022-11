Tutti amano Timothée Chalamet: ecco 5 film dove vederlo

È Timothée Chalamet mania. La celebre star americana di origini francesi è diventata famosa grazie a tanti titoli e grazie all’ ultima (riuscita) collaborazione col regista italiano Luca Guadagnino.

Il giovanissimo Timothée Chalamet è un attore americano giovanissimo, 27 anni il prossimo 27 dicembre. Pur essendo molto giovane, l’attore ha conquistato l’amore dei fan e il consenso dei suoi colleghi, collezionando grandi titoli del cinema internazionale.

Recentemente è stato ospite della Mostra del cinema di Venezia per Bones and all, film del cineasta italiano Luca Guadagnino, in uscita il prossimo 18 novembre.

Ultimamente ospite a “Che tempo che fa” con Luca Guadagnino: le dichiarazioni

L’attore newyorkese Timothée Chalamet e il regista autore e produttore Luca Guadagnino sono stati ospiti a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio durante la puntata di domenica 13 novembre alle 20.00 su Rai 3. Con gli occhi a cuoricino, ha detto che: “ In Italia io mi sento davvero a casa. Sento che la storia di questo Paese mi ha dato anche una carriera e anche se vivo in America, io sarò sempre grato all’Italia. Le devo davvero molto. Tutto nasce da Call me by your name, dove ho dovuto imparare l’italiano e a suonare. Ho fatto molte lezioni di italiano, avevo un fantastico insegnante e facevamo lezione a Crema. Sono onesto, non mi ricordo molto di quello che ho imparato, ma sono stato un ragazzo di Crema, quel posto fa parte della mia crescita e della mia esperienza».

5 film da vedere

L’esordio come attore avvenne nel 2008, all’età di tredici anni, prendendo parte a due cortometraggi. Nel 2012 partecipa ad alcuni episodi della serie televisiva Royal Pains e ha il ruolo secondario di Finn Walden nella seconda stagione di Homeland – Caccia alla spia. Il suo primo ruolo cinematografico è in Men, Women & Children di Jason Reitman nel 2014. Lo stesso anno, interpreta il ruolo del giovane Tom, interpretato in età adulta da Casey Affleck, in Interstellar di Christopher Nolan. Nel 2015 recita nella commedia Natale all’improvviso.

Nel 2016 recita nel teatro Manhattan Theatre Club dell’Off-Broadway nel dramma del Premio Pulitzer John Patrick Shanley Prodigal Son e per la sua performance viene candidato al Drama League Award come miglior performance e vince il Lucille Lortel Award al miglior attore.

Ecco 5 film imperdibili:

Interstellar, 2014, disponibile su Netflix

disponibile su Chiamami col tuo nome , 2017, disponibile su Netflix

Lady Bird , 2017, disponibile su Prime Video

Dune, 2021, disponibile su NOW Tv

Bones and All, 2022, disponibile al cinema il prossimo dicembre 2022.